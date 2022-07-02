SZ: вылили цистерну навоза у дома министра — новые экологические предписания довели нидерландских фермеров до баррикад

Новые планы нидерландских властей по сокращению выбросов вредных для окружающей среды веществ привели к протестам, сообщает Süddeutsche Zeitung. Фермеры блокируют автострады, устраивают демонстрации у правительственных зданий и домов политиков. Работники сельского хозяйства убеждены, что их превратили в козлов отпущения, но правительство остаётся непреклонным и продолжает двигаться выбранным курсом, рассказывает немецкое издание.

Воинственно настроенные нидерландские фермеры, разгневанные новыми экологическими предписаниями властей, радикализируются, сообщает Süddeutsche Zeitung. Недавно они собрались у дома министра природы и азота Христанны Ван дер Вал, прорвали полицейские заграждения и вылили цистерну с навозом, сообщает Süddeutsche Zeitung. Cамой её в тот момент дома не было, но там находилась семья политика. Работники сельского хозяйства блокируют тракторами автострады, поджигают рулоны сена у дорог, сотнями собираются у правительственных зданий в регионах и Гааге.

Политиков происходящее сильно возмущает, продолжает немецкое издание. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что «такое поведение переходит все границы». А началось всё с того, что Ван дер Вал опубликовала свой план по снижению уровня нитратов в почве. Из-за этой проблемы в Нидерландах страдают заповедники, особенно вересковые пустоши, сокращается разнообразие биологических видов. И это происходит уже десятилетиями, так как предыдущие власти игнорировали угрозу при поддержке фермерского лобби и в первую очередь христианско-демократической партии. Но в 2019 году в ситуацию вмешались органы юстиции, отменили неэффективную систему выдачи эмиссионных лицензий и обязали власти соблюдать директивы и нормы ЕС по защите окружающей среды.

Большой уровень загрязнения почвы и воздуха в стране связан в первую очередь с очень развитым животноводством, которое ответственно приблизительно за 70% антропогенных, то есть вызванных деятельностью человека, выбросов азотистых соединений. В некоторых южных регионах Нидерландов на квадратный метр земли больше свиней, чем где-либо в мире. Почти половина территории государства используется для сельского хозяйства. Эта небольшая страна — второй по величине экспортёр аграрной продукции в мире, уступающий только США. Вот только отходы сельскохозяйственной деятельности никуда не вывезешь: аммиак из навоза оседает в воздухе, нитраты загрязняют землю и воду.

Решение органов юстиции привело к серьёзным последствиям, продолжает Süddeutsche Zeitung. В стране разразился «нитратный кризис». После того как в 2019 году политики потребовали резко сократить поголовье скота, фермеры впервые вышли на баррикады. Моментально обрушился и сектор жилищного строительства, так как он также ответственен за большое количество выбросов. Было введено ограничение скорости на автострадах до 100 км/ч, но проблема осталась, и её решение отложили до окончания пандемии коронавируса.

В рамках своего нового плана Ван дер Вал собирается сократить эмиссии азота до соответствующего нормам ЕС уровня в 74% заповедников. В 12 провинциях выбросы будет необходимо уменьшить на 70%. Это означает, что фермеры должны будут приблизительно уполовинить количество азотистых соединений. При этом правительство не объясняет, как именно этого добиться. Можно платить работникам сельского хозяйства деньги, чтобы они отказывались от своих земель, но такое бывает редко и обходится дорого. Можно разводить меньше скота на большей площади, но для многих фермеров это невыгодно. Властям ближе всего идея ограничить выбросы за счёт инноваций в сфере сельскохозяйственного оборудования, но учёные предупреждают, что этих мер может не хватить и в конечном счёте инвестированные деньги будут потрачены впустую.

«Я знаю, что это будет иметь колоссальные последствия для фермеров, которые долгое время живут в атмосфере неопределённости, — защищает Ван дер Вал свой план. — Это ужасно. Но в то же время у нас нет другого выбора. Природа не может подождать». Фермеров же её слова возмущают, так как они считают, что их сделали козлами отпущения, ведь у потребителей всё это время была возможность покупать дешёвое мясо, а существовавшая система приносила прибыль торговцам, производителям удобрений и пестицидов, скотобойням и банкам. Но нидерландские политики остаются непреклонными. Большая часть парламента поддерживает план Ван дер Вал.