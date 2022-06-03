Times: для борьбы с курением Нидерланды намерены резко поднять цены на сигареты

Правительство Нидерландов планирует постепенно увеличивать стоимость пачки сигарет до €47, чтобы не дать молодёжи пристраститься к курению, пишет The Times. Минздрав страны надеется, что такие меры помогут к 2040 году сократить число курильщиков с 20% до 5%.
Власти Нидерландов к 2040 году намерены поднять стоимость пачки сигарет до €47, чтобы положить конец курению, сообщает The Times.
Как рассказывает издание со ссылкой на газету De Telegraaf, министр здравоохранения страны Мартен ванн Оэйен представит коалиционному правительству план по борьбе с курением. Его цель — поднять цены на сигареты так высоко, чтобы у молодёжи не появилась эта плохая привычка. В настоящее время среди жителей страны насчитывают около 20% курильщиков, однако власти намерены через 20 лет сократить этот показатель до 5%.
Если сейчас стоимость пачки сигарет в Нидерландах составляет чуть больше €8, в следующем году она поднимется до €10. Согласно предложенной схеме, каждый год к этой цене будет прибавляться по крайней мере €2, так что к 2040 году общая стоимость составит уже €40. Такая наценка, предполагает британская газета, приведёт к расцвету контрабанды, которая станет головной болью для нидерландской таможни.
В своём плане Оэйен полагается на научное исследование Маастрихтского университета, согласно которому люди бросают курить только при резком росте цен: половина опрошенных была готова отказаться от сигарет при стоимости €60 за пачку. Местные СМИ отмечают, что в случае успеха в создании «свободного от курения поколения» Нидерланды станут первой европейской страной, добившейся результатов в решении этой проблемы, пишет The Times.
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