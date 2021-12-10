Guardian: Новая Зеландия запретит продажу табака молодёжи в попытке искоренить курение

Правительство Новой Зеландии планирует принять инициативу, в результате которой подрастающее поколение никогда не сможет законно покупать табачные изделия. Власти страны надеются, что эта мера, которая, впрочем, не охватывает электронные сигареты, поможет избавить страну от вредной привычки уже через четыре года, пишет The Guardian.

Новозеландские власти объявили, что запретят курение для следующего поколения. Жители страны, которым сегодня 14 или меньше лет, никогда не смогут законно покупать табак, пишет The Guardian.

Новая мера предусматривает, что установленный законом возраст для курения будет увеличиваться с каждым годом, чтобы создать новое поколение Новой Зеландии, «свободное от табачного дыма». «Это исторический день для здоровья нашего народа», — заявила в замминистра здравоохранения доктор Айеша Верралл

«Мы хотим убедиться, что молодёжь никогда не начнёт курить, поэтому мы сделаем продажу или поставку курительных табачных изделий новому поколению преступлением. Люди в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут законно покупать табак», — пояснила чиновница.

Правительство также принимает другие меры в попытке полностью запретить курение в стране в течение следующих четырех лет. Они включают снижение разрешённого количества никотина в табачных изделиях до очень низкого уровня, сокращение числа магазинов, продающих сигареты, и увеличение финансирования служб лечения зависимости. При этом новый закон не ограничивает продажу электронных сигарет, отмечает издание.

Между тем вейпинг уже в целом вытеснил обычное курение среди новозеландских подростков. Из 19 тыс. старшеклассников, опрошенных в этом году, почти 20% пользовались электронными сигаретами ежедневно или несколько раз в день, причём большинство употребляло высокие дозы никотина, обращает внимание The Guardian.

В то же время уровень ежедневного курения в Новой Зеландии продолжает снижаться — с 2008 по 2018 год он сократился с 18 до 11,6%. Но этот показатель среди коренных народов остаётся достаточно высоким. Например, у маори он составляет 29%.

По словам Верралл, искоренение курения в следующие четыре года находится в пределах досягаемости. Она добавила, что правительственный план должен помочь не только европейскому населению страны, но и маори.

Эксперты в области общественного здравоохранения приветствовали правительственную инициативу. Но у инициативы нашлось и немало критиков. Некоторые законодатели предположили, что сокращение никотина в табачной продукции сильнее всего ударит по людям с низкими доходами, которым придётся покупать больше сигарет.

Кроме того, высказывались опасения относительно растущего черного рынка табака. Впрочем, даже само правительство признавало этот риск в первоначальных предложениях, говоря о растущей контрабанде сигарет в страну.

Планы создания «свободного от табачного дыма» поколения новозеландцев были окончательно согласованы после консультаций с общественностью. Впервые власти выступили с инициативой в апреле. Им по-прежнему необходимо будет пройти законодательный процесс, но у них не должно возникнуть каких-либо препятствий, учитывая, что правящая партия имеет в парламенте большинство, заключает The Guardian.