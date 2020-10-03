Independent: чаще уходят в запой, но меньше курят — учёные раскрыли влияние карантина на британцев

Новое исследование Университета Глазго показало, что во время вызванной коронавирусом изоляции жители Великобритании стали употреблять больше алкоголя, но меньше никотина. Кроме того, согласно полученным данным, за этот период почти на треть увеличилось количество британцев, испытывающих психологический стресс, передаёт The Independent.

Во время карантина британцы стали употреблять больше алкоголя, но выкуривали меньше сигарет. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведённого Университетом Глазго, сообщает The Independent.

Научная работа, основанная на выборке более чем 27 тыс. человек, показывает, что доля людей, которые пили четыре или более раз в неделю, увеличивалась вместе с количеством запоев. Также отмечается, что число жителей Соединённого Королевства, испытывающих психологический стресс, увеличилось почти на треть во время первого месяца изоляции. При этом особенно сильно пострадали женщины и молодые люди.

Согласно исследованию, число запоев выросло с 10,8% в 2017—2019 годах до 16,2% в апреле 2020-го. В то же время число людей, которые выпивали четыре или больше раз в неделю, увеличилось с 13,7 до 22%.

Уровень запоев оставался стабильным среди самой младшей группы респондентов, но увеличился среди британцев от 25 лет и старше. Рост этого показателя наиболее заметен среди женщин, людей с белым цветом кожи и высшим образованием.

Вместе с тем во время карантина доля людей, которые сообщали о том, что употребляли пять или более порций алкоголя в течение обычного дня, снизилась с 13,6 до 5,6%. Наиболее очевидно этот показатель проявляется в самой молодой возрастной группе.

Исследователи также обнаружили, что во время карантина снизилось употребление никотина — с 15,1% в 2017—2019 годах до 12,1% в апреле 2020-го. Причём снижение наиболее заметно в более молодых возрастных группах и среди мужчин.

Учёные обнаружили, что за аналогичный период психологический стресс увеличился с 19,4 до 30,6%. Этот рост был наиболее заметен среди людей в возрасте до 45 лет и среди женщин, где показатель увеличился с 23 до 36,8%.

Исследователи предполагают, что необходимы эффективные меры для смягчения неблагоприятных воздействий изоляции на здоровье, таких как повышенное употребление алкоголя и психологический стресс. Особое внимание они призывают уделить группам, которые находятся в зоне риска — молодёжи, женщинам и малообеспеченным группам граждан.