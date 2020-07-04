Independent: к открытию пабов после карантина Джонсон призвал британцев «не перебарщивать» с алкоголем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан своей страны воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков в день открытия пабов после карантина, сообщает Independent. Полиция и муниципальные власти опасаются, что это может привести к беспорядкам и нарушению мер социального дистанцирования. «Старайтесь не перебарщивать», настоял премьер.
4 июля пабы Великобритании снова открываются после 15 недельного карантина, сообщает Independent. В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан своей страны не «перебарщивать» с алкоголем. Его просьба проявить сдержанность связана с предостережениями полиции и муниципальных властей, которые опасаются, что массовое распитие спиртных напитков приведёт к беспорядкам и нарушению мер социального дистанцирования.
Джонсон заявил, что 4 июля станет днём выхода Великобритании «из спячки» и призвал прибрежные курорты «действовать смелее» для того, чтобы привлечь гуляк в свои города. Он похвалил бизнес за те «героические усилия», которые он приложил для того, чтобы магазины, пабы и рестораны были безопасны для посетителей. Впрочем, он также предостерёг, что коронавирус ещё никуда не делся, и в случае, если ситуация начнёт выходить из-под контроля, власти без колебаний вернут карантин.
Официальный пресс-секретарь премьер-министра передал слова Джонсона: «Он также уточнил, что всем нужно проявлять осторожность, бдительности и следовать указаниям. Они нужны для того, чтобы все были в безопасности и для контроля распространения вируса, поэтому очень важно, чтобы все последовали совету и постарались не перебарщивать». При этом сам премьер собирается в субботу сходить в парикмахерскую и подстричься, сообщает британское издание.
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