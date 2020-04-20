Журналистка The Times рассказала, как не спиться во время самоизоляции

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СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Следственный комитет России будет отслеживать и давать юридическую оценку пранкам против учителей, которые ведут уроки дистанционно в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране.
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Рослесхоз рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
Федеральное агентство лесного хозяйства рассказало о ситуации с лесными пожарами в России.
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В Москву из Сербии прибыли более 90 россиян
Рейсом Белград — Москва в Россию вернулись ещё 92 россиянина, временно находившиеся на территории Сербии и Северной Македонии. Об этом сообщило российское посольство в республике.
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Фигуристка Радионова призналась, что до знакомства с Кучаевым была плохого мнения о футболистах
Двукратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, как изменилось её мнение о футболистах после знакомства полузащитником московского футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым.
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Титов оценил принимаемые властями меры по поддержке бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал ситуацию с поддержкой бизнеса на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Производители опровергли возможность дефицита гречки в России
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в России не может быть дефицита гречки, созданы большие запасы.
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Глава УЕФА Чеферин о возобновлении сезона: в трудные времена это принесло бы людям счастье
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о возможном возобновлении футбольного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Радионова считает, что Загитова не страдает звёздной болезнью
Двукратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением о востребованности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу.
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Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
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В Госдуме поддержали возможные поправки касательно соседских прав
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.
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Бабкина продолжает лечение в больнице
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая ранее была госпитализирована с пневмонией, продолжает лечение в больнице.
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Названа самая востребованная нотариальная услуга в условиях самоизоляции
Специалисты Федеральной нотариальной палаты заявили, что одной из наиболее востребованных нотариальных услуг стала возможность отправить документ электронным способом с сохранением его юридической силы.
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В Роскачестве дали рекомендации по сохранению фигуры в самоизоляции
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как сохранять физическую форму, находясь в самоизоляции на даче.
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Сильный ветер мешает ликвидации пожара в чернобыльской зоне
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что сильный ветер мешает ликвидации лесных пожаров в чернобыльской зоне.
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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 26 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 26 352, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что столкнётся с дилеммой, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной.
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За сутки в России скончались 44 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране составляет 405.
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 76 регионах России. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве, Подмосковье и Нижегородской области.
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В России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
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Блаттер: футбол не может выйти из кризиса в одиночку
Бывший президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на футбол.
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В России зафиксировано снижение спроса на водку
Специалисты оператора фискальных данных «Такском» подсчитали, что с 30 марта по 5 апреля продажи водки в России упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца.
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В Москве ещё 75 человек вылечились от коронавируса
Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 1838, за сутки вылечились 75 человек.
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Костин прогнозирует укрепление рубля в 2021 году
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что курс доллара не превысит 80 рублей, а в 2021 году российская валюта укрепится. Об этом он заявил в интервью РБК.
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Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Блаттер считает, что ФИФА стоит отказаться от идеи увеличения числа участников ЧМ
Бывший президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал мнение, что организации стоит отказаться от идеи увеличения числа участников чемпионата мира по футболу.
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В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
В столичном департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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На Украине выявлен ещё 261 человек с коронавирусом
На Украине выявлен ещё 261 случай заражения коронавирусом COVID-19.
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В ГИБДД рассказали о ходе проверки пропусков на въезде в Москву
Сотрудники ГИБДД рассказали, что проверка специальных пропусков на въезде в Москву проходит в штатном режиме.
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Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить
Американский боец Тони Фергюсон высказал мнение об очередном срыве боя с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом.
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Вильфанд предупредил об опасном половодье в регионах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение уровня воды в реках до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Алтайском крае, Приморье и регионах европейской части России.
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Овечкин присоединился к акции по сбору средств продовольственным организациям
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge, участники которой передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и других странах.
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Дуда заявил о необходимости провести выборы президента Польши 10 мая
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выборы президента страны необходимо провести 10 мая, как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. По его словам, иначе страна погрузится в хаос.
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Москва может принять квалификационный турнир по боксу к Олимпиаде-2021
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о намерении подачи заявки на проведение в Москве европейского Олимпийского отборочного турнира.
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Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 2 млн
Более 2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию проведено в России, сообщает Роспотребнадзор.
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СМИ: МЮ согласовал детали личного контракта с Санчо
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» согласовал детали личного контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
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СК проводит проверку по факту геноцида в концлагерях в Карелии в войну
Следственный комитет проводит проверку по факту преступлений финской администрации в Карелии в годы Великой Отечественной войны.
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Гретцки: Овечкин сделает всё, чтобы побить рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки считает, что российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приложит максимум усилий, чтобы превзойти рекорд по количеству шайб за карьеру в лиге.
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Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
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Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кремлёв считает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны провести бой по правилам бокса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение, что чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландскому бойцу Конору Макгрегору стоит провести поединок по правилам бокса.
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Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 апреля.
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В Югре умер первый заражённый коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.
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Число заражений COVID-19 в ФРГ достигло 145 742
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 145 742.
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В Госдуме рассказали о поправках касательно соседских прав
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.
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Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 16
Число погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16.
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Число заражённых COVID-19 в Казахстане достигло 1735
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане достигло 1735, за последние сутки выявлено 24 новых случая.
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Группа россиян из Таиланда прибыла в Кемерово
Министр туризма Кузбасса Антон Пятовский сообщил, что 76 пассажиров прибыли вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово.
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В Москве 20 апреля ожидается до +10 °С
В Москве в понедельник, 20 апреля, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.