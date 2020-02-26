SVT: Россия дала пьянству бой — но впереди ещё много работы

Хотя на протяжении многих столетий водка была настоящим бичом России, ситуация с потреблением алкоголя в этой стране начинает меняться, передаёт SVT. Как отмечает канал, тенденцию удалось переломить благодаря таким мерам, как увеличение акцизов на алкоголь, запрет рекламы горячительных напитков и ограничение времени продаж. Тем не менее работы на этом фронте ещё много, поэтому в борьбу с пьянством в России включилась в том числе и церковь.

На протяжении столетий водка для России была источником неприятностей — прежде всего для мужчин. В 90-х годах рабочие хотели, чтобы зарплату им выдавали не деньгами, а водкой. Средняя продолжительность жизни рухнула, а алкоголем злоупотребляли далеко не только на дне общества.



Теперь же всё изменилось. Акцизы на алкоголь значительно увеличились, рекламу — запретили, а время продажи — ограничили. В России за 15 лет уровень потребления алкоголя среди мужчин снизился на 43 процента. Тем не менее мужчины в России по-прежнему нередко напиваются до смерти — однако набирающая силу церковь пытается переломить эту тенденцию.



ВАЛЕНТИН ЖОХОВ, священник: Мне кажется, что всё-таки ещё есть избыточное потребление. Можно бы ещё уменьшить, наверное. Поэтому есть определённые ресурсы для работы в этом смысле, для всех нас. Для церкви в том числе.



Этот приход неподалёку от Москвы активно пытается помочь людям бросить эту привычку. «Теперь я трезвый, но чувствую себя неуверенно», — говорит Владимир Беляков, который раньше страдал от сильной алкогольной зависимости.



ВЛАДИМИР БЕЛЯКОВ: Путь к трезвости был длинный и трудный. Десятилетия. Основное — это опора, плечо. Супруга — это самое главное; она подставляет его тебе; ведёт и помогает тебе на этом алкогольном пути.



СВЕТЛАНА БЕЛЯКОВА: Мы живём на даче. Раньше чего только не было: и там орут, и там пьянки… А сейчас нет. Никто не пьёт. Вот молодёжь не пьёт — вот что интересно. Раньше-то молодёжь… А сейчас нет.



БЕРТ СУНДСТРЁМ, корреспондент SVT: Думаете, у русского народа поменялся менталитет?



ТАТЬЯНА МАНН, директор ресторана: Глобально. Это как бы плюс молодой России — что она пьёт другое. Можно развиваться.



БЕРТ СУНДСТРЁМ: Вы верите в светлое будущее?



ТАТЬЯНА МАНН: Мне нравится.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2020 года.