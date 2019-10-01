Der Tagesspiegel: Россия «подпортила» себе репутацию сильно пьющей страны
Русские пьют меньше, чем немцы, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Стереотип о России как о «водочной империи» и о русских как о сильно пьющей нации пошатнулся. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже ставит страну в пример другим.
Россия десятилетиями считалась страной с самыми большими проблемами в сфере употребления алкоголя и крайне высоким уровнем смертности от алкоголизма. Однако последнее исследование ВОЗ зафиксировало значительный прогресс в борьбе с алкоголем в России. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения во вторник, в период с 2003-го по 2016 год потребление спиртных напитков снизилось на 43%. Одновременно с этим резко повысилась средняя продолжительность жизни: с 57 лет у мужчин в 1994 году до 68 лет по состоянию на сегодняшний день, а у женщин — до 78 лет.
«Мы разрушаем стереотип о России», — заметила в беседе с немецким информационным агентством DPA эксперт ВОЗ Карина Феррейра-Боргес. Как сообщается в статье, в 2016 году россияне выпили только по 11,7 л алкоголя на человека. Для сравнения, в Германии этот показатель составил 13,4 л. В данном случае имеется в виду чистый алкоголь, поясняет издание. Пол-литра пива содержат около 20 г алкоголя. Россияне предпочитают более крепкие напитки, такие как водка, уверяет Der Tagesspiegel.
В российской политике уже на протяжении ряда лет говорят об успехах в борьбе с алкоголизмом. Установлены минимальные цены на спиртные напитки, высокие налоги, запрет на ночную продажу алкоголя и строгие ограничения для рекламы. Кроме того, с 2013 года пиво тоже стало относиться к алкогольным напиткам. Однако исследование ВОЗ стало первым независимым подтверждением того, что успехи, в которых периодически сомневаются критики, можно подтвердить документально, подчёркивается в статье.
Карина Феррейра-Боргес участвовала в проведении исследования и занималась сбором и анализом огромных объёмов данных за период 28 лет. «Всё сходится», — заверила она. По словам эксперта, Россия теперь может служить образцом для других стран.
По данным ВОЗ, по всей Европе от последствий употребления алкоголя ежегодно погибает около миллиона человек, многие — в молодом возрасте. В крупнейшей по площади стране мира пьянство часто становится смертельной проблемой. То и дело случаются массовые отравления палёным или даже промышленным алкоголем. В конце 2016-го — начале 2017 года более 70 человек погибло в сибирском Иркутске из-за приёма алкоголесодержащей эссенции для ванны.
Даже российские эксперты, которые скептически относятся к официальным статистикам и любят ссылаться на большое число самогонщиков, временами признают, что в стране водки дела действительно пошли на лад. Новое исследование ВОЗ не в последнюю очередь свидетельствует о прогрессе, которого властям удалось добиться в борьбе с нелегальным производством.
Не только президент Владимир Путин, но и его чиновники проповедуют здоровый образ жизни, пишет немецкая газета. Занимающийся дзюдо и играющий в хоккей Путин в этом смысле — полная противоположность своего предшественника Бориса Ельцина, зачастую нетвёрдо державшегося на ногах из-за состояния опьянения, продолжает Der Tagesspiegel. Глава Кремля на протяжении долгого времени беспокоится, в первую очередь, из-за высокой смертности в России — в том числе из-за курения табака и несчастных случаев на дороге.
Сотни тысяч россиян погибли от последствий пристрастия к алкоголю в хаотичные, полные голода и нищеты 1990-е годы, отмечает издание. Тогда, после распада Советского Союза, потребление алкоголя среди мужчин выросло до 34 л в год — это соответствует примерно 340 полулитровым бутылкам водки, то есть почти по бутылке в день.
В том числе из-за демографических проблем политические круги крупнейшей страны в мире почувствовали себя обязанными действовать, несмотря на сопротивление влиятельного алкогольного лобби, подчёркивает немецкая газета. Однако, в отличие от прежних времён, правительство сегодня уже не прибегает к насильственным методам. Никто не забыл об антиалкогольной кампании при советском руководителе Михаиле Горбачёве в 1980-е годы.
Сегодня проводится «тихая кампания» — пожалуй, самая успешная в российской истории, считает председатель Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка митрополит Тихон. Запрещено распитие спиртных напитков в парках и общественных местах. В супермаркетах — на радость ВОЗ — каждая бутылка при продаже проводится через электронную систему, позволяющую отследить её путь.
В то же время эксперты ВОЗ отмечают, что российские показатели потребления алкоголя продолжают оставаться одними из самых высоких в Европе — и всё же уже достигнутые успехи могут послужить стимулом для других стран и мотивировать их присоединиться к плану действий ВОЗ по борьбе с опасным употреблением алкоголя. В первую очередь организация ратует за повышение цен на спиртные напитки, но это не единственная мера, подчёркивает Der Tagesspiegel.
Феррейра-Боргес вывела простую формулу: «Чем активнее политика осуществляет контроль над алкоголем, тем стремительнее сокращается смертность». Пример России показывает, что в истории есть взлёты и падения. Теперь эксперт надеется, что политическое руководство предпримет новые шаги по борьбе с алкоголизмом. Так, в России уже давно планируется увеличить минимальный возраст, разрешающий приобретение спиртных напитков, до 21 года. Это должно способствовать ещё большему понижению уровня смертности среди молодых людей, употребляющих алкоголь, заключает немецкая газета.
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