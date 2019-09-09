CBS News: злоупотребление спиртным стало массовой проблемой американских студентов

Многие проблемы, существующие в американских университетах, произрастают из одного корня, пишет CBS News: отсутствие правильной культуры потребления алкоголя у американской молодёжи.

Каждый год в вузах США от чрезмерного употребления алкоголя умирают 2 тыс. студентов, пишет издание, ссылаясь на слова медработника и общественного активиста Джулии Фенн. Она отмечает, что университеты уделяют этой проблеме очень мало внимания.

Как пишет сайт CBS News, в современной массовой культуре частые попойки стали не просто нормальным явлением, но ещё и показателем социального положения. По словам многих студентов, в университетской среде способность выпить много алкоголя является признаком «крутизны». При этом издание отмечает, что если раньше злоупотребление алкоголем было более характерно для мужчин, то теперь разница между мужичнами и женщинами практически нивелирована. По словам студентки Висконсинского университета Гретхен Шредер, однажды она за одну ночь выпила 15 стаканов спиртного, после чего у неё наступил период беспамятства.

Излишнее потребление алкоголя в раннем возрасте не только повышает риск физических травм или сексуального насилия, но и может спровоцировать биологические последствия для молодого мозга, пишет издание. «Статистика показывает, что если начать употреблять спиртное в возрасте 13—14 лет, то риск возникновения проблем с алкоголем и различных расстройств увеличивается в пять раз», — приводит CBS News слова Шона Харриса, профессора педиатрии в Гарвардской медицинской школе. Кроме того, по словам Харриса, злоупотребление алкоголем в молодом возрасте может пагубно повлиять на функционирование мозга — на способность к обучению, к принятию решений и на умение контролировать эмоции.

По мнению Джулии Фенн, необходимо менять представление о том, что активное употребление спиртного — это нормально.