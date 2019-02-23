Welt: «подопытные кролики» — в ФРГ девятиклассников угостят спиртным для профилактики алкозависимости

В федеральной земле Бранденбург девятиклассникам предлагают поучаствовать в эксперименте, в ходе которого им предстоит выяснить, как на них действуют спиртные напитки, сообщает Welt. При этом речь в данном случае, по утверждениям инициаторов, идёт об альтернативной профилактике алкогольной зависимости, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

Позвольте мне сформулировать это следующим образом — пьянство в школе. Из-за этого проекта родители и педагоги в федеральной земле Бранденбург устроили довольно ожесточённые споры. Причина тому — в рамках эксперимента несовершеннолетние должны будут пить алкогольные напитки. Речь в данном случае, однако, идёт об альтернативе профилактике алкогольной зависимости. Подвох в том, что некоторым школьникам ещё нет 16 лет. Репортаж Сабрины Беренс.



В средней школе города Темплин предлагают поучаствовать в эксперименте с алкоголем, в ходе которого девятиклассникам предстоит выяснить, как на них действуют спиртные напитки.



ЙОХАННЕС ЛИНДЕНМАЙЕР, профессор в реабилитационной клинике для алкоголиков Salus в Линдове: Подростки усвоят для себя, что после первого стакана, как правило, становится хорошо. Именно поэтому многие люди и употребляют алкоголь. После второго лучше уже не становится. А после третьего дадут о себе знать первые негативные последствия. Если, конечно же, собственный опыт их вообще убедит.



Собственный опыт, о котором идёт речь, подразумевает следующее: в течение двух часов за пределами школы подростки выпивают под наблюдением от двух до четырёх бокалов пива или вина. Во время эксперимента они записывают свои ощущения. Эти записи затем анализируются на занятиях.



В компании медицинского страхования DAK, однако, критикуют этот эксперимент. Подростки — не подопытные кролики, а алкоголь наносит большой вред их здоровью, считают там.



ШТЕФАН ПЁТИГ, представитель DAK: Наука пока не предусматривает, чтобы детям осторожно прививали интерес к алкоголю. Мы убеждены в том, что дети до достижения 16 лет вообще не должны употреблять алкоголь.



В девятых классах подросткам часто всего по 15 лет. Инициаторы проекта заверяют, что в эксперименте примут участие только те, кто уже употреблял алкоголь, и только с согласия родителей. Впрочем, родители настроены скептически.



МУЖЧИНА: Да они спятили.



ЖЕНЩИНА: Я боюсь, что дети пристрастятся.



ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я против подобных экспериментов.



ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Не зря же существует закон о защите молодёжи, который разрешает употребление алкоголя только по достижении определённого возраста.



И тем не менее спиртные напитки всё равно часто распиваются. Как родители могут этому помешать? Самое главное — показать хороший пример.



ДЁРТЕ ВАН БЕНТЕМ ФАВРЕ, семейный терапевт: То, что делают родители, дети считают нормальным и поэтому равняются на них. Для начала необходимо следить за тем, что вы делаете, — где вы употребляете алкоголь, когда и сколько вы пьёте, употребляете ли вы алкоголь каждый день.



Таким образом, подавать пример детям дома — как минимум настолько же важная практика, как и употребление алкоголя под присмотром.



Дата выхода в эфир 23 февраля 2019 года.