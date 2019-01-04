Times выяснила, почему грудь мадам де Помпадур — не лучший образец для бокалов шампанского

Говорят, что бокалы-купе для шампанского были сделаны по форме груди фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур, пишет британская газета The Times. Однако на поверку широкие бокалы оказались плохи для этого напитка — в них он выдыхается слишком быстро. Пузырьки — важная составляющая вкуса, поэтому шампанское лучше пить из узких бокалов с изгибом в верхней части, утверждают британские эксперты.

В большинстве случаев груди фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур действовали безукоризненно — однако оказалось, что они совсем не хороши в той единственной роли, которая у них осталась, пишет британская газета The Times. Речь при этом идёт о форме бокалов для шампанского.

Бокалы-купе уже давно соперничают с так называемыми «флейтами» за определение классической формы для подачи шампанского. Исследование свойств сплюснутых бокалов, по легенде повторяющих форму бюста мадам де Помпадур, показало, что и праздничный напиток в них наверняка быстро выдохнется.

В ходе последних рождественских экспериментов The Times научная группа исследовала, как форма бокала влияет на его шипучее содержимое. В течение двух часов экспериментаторы наблюдали в баре шампанского у вокзала Сент-Панкрас, как пузырьки медленно растворяются в бокалах разных форм, от предназначенных для бренди до фужеров и традиционных «флейт».

Результаты оказались однозначными, пишет британская газета. Стандартные для шампанского бокалы-купе оказались не только менее хороши в хранении, чем бокалы-флейты — они проявили себя хуже, чем все прочие типы ёмкостей.

Последний пузырь лопнул на поверхности шампанского в бокале-купе уже через 17 минут — за 23 минуты до того, как это произошло в бокале для бренди и почти за час и 12 минут до того, как выдохся напиток в бокалах-флейтах.

Специалист по пузырькам из Университетского колледжа Лондона Хелен Черски заявила, что не удивлена плохими показателями широких бокалов-купе. По её словам, в данном случае происходит процесс дегазации, а из-за большой площади поверхности жидкости газ просто выходит из неё без образования пузырьков.

Когда шампанское наливается в бокал, оно производит эффект, который Хелен Черски называет «двигателем пузырьков». В чистом стакане пузырьки должны появляться только из центра, где стекло часто утолщается для придания формы. Колонна пузырьков поднимается от центра и тянет за собой жидкость. Когда пузырьки поднимаются наверх, жидкость должна опускаться вниз. Когда эта постоянно циркулирующая жидкость достигает верхней точки, она также может выпускать газ на поверхность.

Однако скорость, с которой выдыхается жидкость в бокале, является не единственным показателем его качества. Пузырьки также имеют решающее значение для вкуса. «Вы хотите пить шампанское, а не просто сидеть и смотреть на бокал», — отметила Черски. По её словам, вкус — это то, что идёт вверх, через нос. Молекулы аромата должны освободиться, потому что вкус ощущается не на языке, а через запах.

В бокале-флейте так называемый «пузырьковый двигатель» работает быстрее, так что всплывающие пузырьки могут выпустить аромат прямо в нос. У бокала-купе есть приятный медленный пузырьковый двигатель, позволяющий выходить сложным молекулам. Однако в обоих случаях молекулы аромата исчезают из бокала.

Памятуя об этом, сомелье и физики придерживаются мнения, что для сохранения запаха лучше всего подходят бокалы с изгибом — и при производстве бокалов в таком подходе куда больше смысла, чем в ориентировании на форму груди известных француженок.

Как отмечается в статье, любовница короля Людовика XV мадам де Помпадур считала, что шампанское — единственный напиток, после употребления которого женщина продолжает оставаться красивой.

Бокал для шампанского был изобретён в Англии в 1600-х годах, за столетие до её рождения, а задолго до этого греки пили из бокалов в форме груди, утверждает британская газета. Легенда о том, что бокалы для шампанского были воссозданы по форме бюста любовницы французского короля, продолжала жить после её смерти в возрасте 42 лет в 1764 году. Согласно новой легенде, бокалы-купе были сделаны по форме левой груди Марии Антуанетты, чтобы её придворные могли эффектно произносить тосты за её здоровье, рассказывает The Times.