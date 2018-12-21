Tages-Anzeiger: в отличие от Горбачева Путин оказался успешен в борьбе с российским пьянством

К 2000 году «водочный кризис» в России принял такой масштаб, что новоиспечённому главе Кремля не оставалось ничего другого, как принять необходимые меры, пишет Tages-Anzeiger. В отличие от Михаила Горбачёва, который в своё время «запустил масштабную кампанию» по борьбе с пьянством, Владимир Путин приступил к решению проблемы «как бы между прочим». В результате потребление алкоголя в стране снизилось более чем на треть, а продолжительность жизни выросла, отмечает издание.

Первое, что приходит жителям Швейцарии на ум, когда они думают о России, — это водка — «российский, так сказать, национальный напиток». И это притом, что швейцарцы пьют едва ли меньше, чем русские, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

В 2000 году, когда Владимира Путина впервые избрали президентом Российской Федерации, мужчины в стране из-за «избыточного потребления алкоголя» жили в среднем 59 лет — на 16 лет меньше, чем мужчины в странах Западной Европы. Россиянкам же, которые «пили значительно меньше, уже тогда удавалось дожить до 72 лет», отмечает автор статьи Цита Аффентрангер.

На тот момент «водочный кризис» принял такие измерения, что новоиспечённый глава Кремля, который «сам по большей части не пьёт, посчитал необходимым принять меры». Только от алкогольного отравления каждый год погибали десятки тысяч молодых россиян, напоминает журналистка Tages-Anzeiger.

В отличие от президента Советского Союза Михаила Горбачёва, который в своё время «запустил масштабную кампанию» по борьбе с пьянством, Владимир Путин приступил к решению проблемы «как бы между прочим». Сначала в стране запретили рекламу алкогольной продукции, затем ввели запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах, установили минимальную цену на водку и, наконец, ограничили время продажи алкоголя, перечисляет Аффентрангер.

«Всё это привело к тому, что в последние годы потребление алкоголя в Российской Федерации снизилось более чем на треть», — подчёркивает автор статьи.

Как следует из последнего доклада Всемирной организации здравоохранения (WHO), в среднем россияне выпивают в год 11,7 литров алкоголя в пересчёте на чистый спирт, тогда как швейцарцы — 11, 5 литров. В настоящее время, уточняет журналистка издания, по употреблению алкоголя Россия занимает 17 место среди европейских стран.

При этом, продолжает Аффентрангер, в последние 12 месяцев более 40% жителей России «вообще не притрагивались к алкоголю». В Швейцарии таковых насчиталось 18%, а в Люксембурге — и вовсе только 8%, добавляет автор статьи.

«Сегодня российские мужчины уже доживают в среднем до 66 лет, а женщины — до 77 лет», — отмечает журналистка Tages-Anzeiger.

По словам Аффентрангер, российское руководство, однако, не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает работать над снижением уровня потребления алкоголя в стране: совсем скоро «Россия получит самый жёсткий в Европе закон о продаже алкогольной продукции».

«С февраля 2019 года шнапс молодым людям до 21 года продавать больше не будут», — поясняет автор статьи.