1+1: украинцы не собираются отказываться от спиртного даже после повышения цен
Новые цены на спиртное.
МУЖЧИНА: Сейчас повысили на 13 процентов практически на все напитки.
Новые цены на спиртное.
МУЖЧИНА: Сейчас повысили на 13 процентов практически на все напитки.
Петербургский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политолог Владимир Джаралла прокомментировал RT слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил о намерении провести широкомасштабные учения в Азовском море.
Министерство юстиции Соединённых Штатов опубликовало фотографии семерых обвиняемых в хакерских атаках россиян.
Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения португальского футболиста команды Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинского народа. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал снести голову россиянину Хабибу Нурмагомедову, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен предложением Верховной рады ввести санкции против двух украинских телеканалов, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
В Санкт-Петербурге разрешили обследовать колоннаду и фасады Исаакиевского собора, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В сентябре 2018 года продажи легковых автомобилей и легкового коммерческого транспорта в России выросли на 6,2% — до 157 371 машины, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
В Усогорске начали проверку сообщений об ударе ребёнка током на детской площадке, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Коми.
Северный корпус Ярославского речного вокзала добавили в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает kp.ru со ссылкой на областное правительство.
Игроки махачкалинского футбольного клуба «Анжи» перестанут выходить на работу с 19 октября, если руководство не выплатит им долги по зарплате.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерении провести учения в Азовском море.
Итальянский «Милан» обыграл греческий «Олимпиакос» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.
Канада поддержала союзников и обвинила Россию в кибератаках. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.
Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом.
Лондонский «Арсенал» одержал победу с разгромным счётом над азербайджанским «Карабахом» в матче второго тура футбольной Лиги Европы.
Петербургский «Зенит» обыграл чешский клуб «Славия» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
В Санкт-Петербурге выставят на продажу анкету лидера группы «Кино» Виктора Цоя для вступления в Ленинградский рок-клуб.
Военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал отношения Индии с Россией и США.
В Министерстве обороны России разъяснили, что не отказались от шапок-ушанок, а просто поменяли название. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Московский «Спартак» огласил стартовый состав на матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT выдвинутые Минюстом США обвинения в адрес семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках.
Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз, сообщает CNN Turk.
«Нижний Новгород» обыграл чешский клуб «Пардубице» в ответном матче третьего квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов.
В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Саранске проводят проверку по факту смерти годовалого ребёнка в инфекционной больнице, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России по Мордовии.
Фестиваль кино стран Европейского союза пройдёт в Томске во второй раз, сообщает kp.ru. Он продлится две недели.
Завершено следствие по делу военнослужащего Даниила Полякова, экстрадированного из Нидерландов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК России.
В Калининграде состоялась эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы Владимиру Рыжуку продлили арест до 13 марта.
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал RT заявления США и Нидерландов о якобы киберактивности российских граждан.
Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС России.
В Севастополе организовали проверку из-за выпадения малолетнего ребёнка из окна подъезда многоквартирного дома.
В Москве рассказали подробности о планах по строительству Юго-Восточной хорды, сообщает kp.ru.
Председатель совета директоров Intesa Антонио Фаллико заявил, что банк заинтересован в финансировании «Северного потока — 2», так как проект обеспечивает энергобезопасность Европы и находится вне санкционной политики.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
Россия неоднократно указывала Нидерландам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании наносит серьёзный ущерб отношениям двух государств.
Олимпийский чемпион 1992 года по конному спорту голландец Берт Ромп скончался в возрасте 59 лет после удара лошади.
На высоте Горная под Севастополем ликвидировали свалку нефтепродуктов.
Министр энергетики России Александр Новак в интервью BFM.ru заявил, что Китай сможет заменить нефть из США на другие источники.
Китаянка Ван Цзяньцзяхе стала мировой рекордсменкой на дистанции 400 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште.
Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал RT заявление Минюста США, который объявил о предъявлении семерым «сотрудникам ГРУ» обвинений в кибератаках.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Вооружённые силы Украины стягивают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) к линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT обвинения России со стороны Нидерландов и США в кибератаках.
Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, изучив состав лапши быстрого приготовления «Доширак», пришли к выводу, что употребление её в умеренных количествах не вредит здоровью.
Московский ЦСКА опубликовал ролик, посвящённый предстоящей игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».