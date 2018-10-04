1+1: украинцы не собираются отказываться от спиртного даже после повышения цен

С октября алкогольная продукция на Украине подорожала на 13%. Однако, как выяснили журналисты «1+1», новые цены не повлияют на застолья украинцев, поскольку совсем отказаться от спиртного они не готовы.

Новые цены на спиртное.

МУЖЧИНА: Сейчас повысили на 13 процентов практически на все напитки.

Но украинцев это не шокировало.

МУЖЧИНА: Если раньше пили пол-литра, сейчас будем 300 грамм пить.

Повлияют ли новые цены на застолье украинцев?

В полдень киевлянка Анастасия идёт в магазин за бутылкой джина. Она утверждает, что джин нужен ей для маринования курицы. То, что на Украине уже как два дня назад подорожал алкоголь, она узнаёт от нас.

ЖЕНЩИНА: Я даже не обратила внимания, честно говоря. Это на весь алкоголь?

Анастасия покупает алкоголь не только для курицы. Она часто покупает его на праздники. Раньше она не экономила и выбирала любимые напитки, но если цены и дальше будут расти, она пересмотрит свои привычки.

ЖЕНЩИНА: Может, я буду брать другой алкоголь, выбирать что-то по цене и качеству.

А киевлянка Нина покупает спиртное в магазинах, когда есть скидки.

ЖЕНЩИНА: Вино это мы брали до этого. В принципе, запасы всегда есть, оно покупается, потом стоит, не пьётся.

Новые цены на спиртное в правительстве объяснили увеличением стоимости сырья и тары. Уже со 2 октября алкоголь подорожал в среднем на 13 процентов.

АЛЕКСЕЙ ДОРОШЕНКО, директор ассоциации поставщиков торговых сетей: Почему на 13 процентов? Потому, что ровно на 13 процентов, по расчётам кабинета министров, повысилась инфляция за последний год.

Теперь бутылка самого дешёвого натурального вина будет стоить 42 гривны, креплёное или вермут — 49. А вот за игристое или за водку придётся заплатить почти 90 гривен, а за коньяк — все 140.

Но несмотря на подорожание, совсем отказаться от спиртного украинцы не готовы.

МУЖЧИНА: Как-то надо снимать стресс после работы.

МУЖЧИНА: Раньше пили пол-литра, сейчас будем 300 грамм пить, потом 250, потом 200, и так дальше.

МУЖЧИНА: Пить будем меньше, будем экономить семейный бюджет.

Идут последние дни, когда в магазинах еще можно купить алкоголь по старым ценам, поскольку товар старый. Если завезут новый, то цены поднимут. Следующее плановое повышение цен на алкоголь — 1 января, когда правительство увеличит акциз на спиртное на 9 процентов.

Дата выхода в эфир 04 октября 2018 года.