Апостроф: проблема наркомании в украинской армии реальна и представляет опасность

Украинские военнослужащие злоупотребляют не только алкоголем, но и наркотиками, однако статистика употребления психотропных веществ в армии отсутствует. Вместе с тем, как пишет «Апостроф», такая проблема вполне реальна, и запрещённые препараты присутствуют в армейском быту.

Проблема любителей алкоголя в украинской армии уже неоднократно озвучивалась в СМИ, однако о бойцах ВСУ, принимающих более тяжёлые формы допинга — наркотики и психостимуляторы, — говорить не принято. Как пишет «Апостроф», вместе с тем такая проблема вполне реальна, и запрещённые препараты присутствуют в армейском быту.

Как отмечает автор статьи, точной информации, сколько именно бойцов ВСУ принимают те или иные виды запрещённых препаратов, просто нет, поскольку военная прокуратура такую статистику не ведёт.

«Мы не получаем и не обрабатываем такую информацию. Функции общего надзора у нас нет по закону уже три года подряд», — признаётся «Апострофу» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Тем не менее наркотики на позициях присутствуют. Это подтверждают все эксперты, опрошенные украинским изданием.

Такое иногда встречалось, когда я служил. Ну чтобы кто-то кололся, я не видел, но то, что травку курили, такое было, — рассказал демобилизованный боец ВСУ Сергей Мамзин.

«Анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях. Вообще на всех войнах всегда принимались стимуляторы. Принимают наркотики многие ребята, которые в мирной жизни не являются наркоманами, никогда ничего не пробовали, но на позициях, чтобы взбодриться, есть случаи, когда нюхают амфетамин. Обостряются чувства, не хочется спать. Много и травы. Правда, за четыре года на фронте я не встречал ни одного инъекционного наркомана», — рассказал источник издания в одной из армейских бригад.

Кроме того, некоторые военные злоупотребляют обезболивающими препаратами, к которым пристрастились в госпиталях.

«Это уже зависимость от медикаментозного лечения, которое было назначено после травмы или ранения. Речь идёт о сильнодействующих обезболивающих, снотворном, разного рода опиатах», — поясняет военный психолог Светлана Литвинчук.

Главная опасность, которая исходит на фронте от наркозависимых бойцов, — непредсказуемое поведение.

«Военный человек, который принимает наркотики, в отличие от гражданского, причиняет вред и боль не только себе и своей семье, но и создаёт опасность для подразделения, ведь он может быть неадекватен. Даже после употребления травы меняется сознание, реакции уже не те, невозможно выполнять свою работу так же качественно, как выполняет её трезвый человек», — уверяет психолог Андрей Козинчук.

«Если человек пьяный, то это сразу видно: у него и оружие забирают, и с наряда снимают, а наркотическое опьянение можно сразу и не распознать, если не иметь базовых знаний. Если человек под действием наркотиков находится при исполнении боевых задач, а тем более с оружием, он может неадекватно отреагировать и травмировать не только себя, но и окружающих», — говорит Светлана Литвинчук.