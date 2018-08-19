DWN: инфляция в еврозоне растёт вместе с ценами на продукты и электроэнергию

В последние два месяца инфляция в еврозоне постоянно растёт, и её уровень уже заметно повысился, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В июне рост цен превысил оптимальные для развития экономики 2%. При этом продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 2,5%, а цены на электроэнергию повысились на все 9,5%.

Инфляция в еврозоне существенно выросла, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В июле розничные цены в еврозоне снова превысили контрольную отметку Европейского центробанка в 2%. На территории сообщества, включающего в себя 19 стран, цены выросли на 2,1% — об этом стало известно из данных статистической службы ЕС Евростат. Как подчёркивает издание, это наиболее значительный рост цен с 2012 года. Перед этим в июне стоимость жизни повысилась на 2%.

Как сообщается в статье, центральный банк оценивает повышение цен чуть ниже двух процентов как идеальное для экономики. В прошедшие годы в этим, по большей части, ничего не выходило. Сейчас экономическая ситуация снова исправляется, а инфляция растёт, поэтому финансовые институты еврозоны в июне решили до конца года отказаться от своих миллиардных покупок облигаций, которые в минувшие годы были их важнейшим инструментом для стимулирования экономики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Однако в действительности программа ЕЦБ по закупке облигаций обусловлена стремлением искусственно снизить доходность по облигациям, выпущенным некоторыми финансово слабыми государствами еврозоны, утверждает издание. Это необходимо для того, чтобы избавить правительства от повышенного давления процентных ставок и снизить нагрузку на национальные бюджеты, поясняется в статье.

Особенно сильно в июне выросли цены на энергию — рост составил около 9,5%. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 2,5%, что также превышает средний уровень роста цен, подчёркивает издание. Напротив, цены в сфере услуг подросли лишь на 1,4%.

Без учёта энергии, продовольствия, алкоголя и табака уровень цен в июне поднялся на 1,1% по сравнению с прошлым годом. В этом смысле прогнозы аналитиков подтвердились. Базовая инфляция считается более убедительным показателем в сфере развития цен, чем общий уровень инфляции, потому что цены на энергию и продукты питания часто подвергаются более масштабным колебаниям, поясняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.