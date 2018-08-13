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FT: в США отмечен самый высокий темп роста инфляции за последние 10 лет

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В прошлом месяце потребительские цены в США показали самый высокий рост за последнее десятилетие и превысили рыночные прогнозы, заставив Федеральную резервную систему в двое повысить процентные ставки, сообщает Financial Times. Кроме того, базовая инфляция в стране за июль этого года выросла на 2,4% в годовом исчислении. Это самый высокий темпом роста инфляции с сентября 2008 года и превысило прогнозы рынка.
FT: в США отмечен самый высокий темп роста инфляции за последние 10 лет
Reuters

В прошлом месяце потребительские цены в США показали самый высокий рост за последнее десятилетие и превысили рыночные прогнозы, заставив Федеральную резервную систему в двое повысить процентные ставки, сообщает Financial Times.

Ранее в этом году Федеральная резервная система уже дважды повышала процентную ставку, и, как ожидается, будет вынуждена прибегнуть к данной мере повторно уже в следующем месяце. 

Кроме того, базовая инфляция в стране за июль этого года выросла на 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым быстрым темпом инфляции с сентября 2008 года и превысило прогнозы рынка. 

Тем не менее, в июньском квартале экономика США выросла на 4,1%, а уровень безработицы приблизился к самому низкому показателю за последние 18 лет.

В то время как инфляция показывает более высокие темпы роста, чем средняя почасовая заработная плата, американский экономист Майкл Фероли, выражает надежду на увеличение средней зарплаты по стране.

При этом ожидается, что повышение тарифов в рамках торговой войны, в которой оказались «заперты» США, в будущем также скажется на потребительских ценах в стране.

«За исключением резкого роста торговой напряжённости, которая может нарушить экономическую активность, мы предвидим ещё два повышения ставок Федеральной резервной системой до конца года», — приводит Financial Times слова председателя системы Джерома Пауэлла.

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Financial Times Великобритания Европа
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