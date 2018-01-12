Washington Post назвала слабое звено предвыборной агитации Путина — проблема роста зарплат

В своей избирательной кампании Владимир Путин, как и в 2012 году, пытается привлечь россиян на выборы, отмечая определённые экономические успехи России за его предыдущий срок, пишет The Washington Post. Однако, как отмечает газета, в данном контексте перед российским президентом встало довольно серьёзное препятствие — застой в росте заработных плат.

Всего два года назад Тверской вагоностроительный завод был близок к закрытию: он производил лишь небольшое количество железнодорожных вагонов и нёс убытки, исчислявшиеся сотнями миллионов рублей в год. Для того чтобы производственные мощности не простаивали, руководству предприятия приходилось сокращать рабочую неделю, параллельно готовясь к забастовкам, пишет The Washington Post.

«Пусть Путин снова приедет», — говорили тогда удручённые состоянием дел рабочие, надеясь, что, как и во время экономического кризиса 2008 года, российский президент вновь бросит им спасательный круг.

Тверской вагоностроительный завод олицетворяет собой все проблемы российской экономики: двухлетнюю рецессию, западные санкции, российское эмбарго на продукты питания и обесценивание рубля.

Для большинства должностных лиц такое положение дел означало бы тяжёлую борьбу за переизбрание. Однако когда в рамках своей недавно начавшейся предвыборной кампании Путин прибыл в Тверь, чтобы пообщаться с рабочими, эта поездка не слишком отличалась от его обычных встреч за последние 18 лет нахождения у власти.

Пожалуй, отмечает издание, единственное, что отличало эту поездку от других, так это присутствие иностранных журналистов, которых обычно редко приглашают присоединиться к кремлёвскому пулу.

Путин уже дважды вмешивался, чтобы спасти Тверской вагоностроительный завод: в 2009 году, когда выделил десятки миллионов долларов на оплату заказов, и в прошлом году, когда объявил налоговые каникулы, действующие в отношении закупок продукции завода, что создало условия для сотен дополнительных заказов.

Российский президент надеется убедить рабочих, что экономика вновь вернулась к нормальному состоянию. По мнению экспертов, подъём активности в экономике действительно очевиден, чего нельзя сказать о росте заработной платы. И хотя, как считает The Washington Post, победитель на выборах заранее известен, с явкой избирателей не всё так ясно.

«Правда, у вас был сложный период начиная с конца 2014-го, — заявил Путин, выступая перед группой рабочих. — Но с прошлого года уже всё начало расти».

Во многом эта риторика похожа на слова Путина, которые он говорил в 2012 году, когда ему удалось собрать голоса консервативно настроенных россиян, особенно в промышленных районах России. Несмотря на бурный в плане политики 2017 год, посыл российского президента изменился мало: он по-прежнему делает акцент на встречах с работниками тяжёлой промышленности, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

«Сейчас очень много говорят о молодёжи. Это, конечно, очень важно, однако это всё ещё пока маленькая, пассивная часть электората, — заявил по этому поводу глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров. — Ядро электората Путина — это по-прежнему старшее поколение, поэтому он хочет, чтобы его связывали не только с будущим, но и с вопросами, популярными среди этой социальной группы: суверенитетом, импортозамещением и ростом собственной экономики».

В этом контексте, считает газета, стагнация заработных плат становится главной проблемой.

«Доходы не растут, — отметил Фёдоров. — Инфляция снизилась, и это хорошо. Но доходы не меняются. После двух лет кризиса и одного года, с которым ещё ничего не ясно, люди хотят покупать одежду, машины, квартиры. Хотят нового потребительского бума. Для этого нужны деньги. А денег нет».

Пример завода в Твери это доказывает. По словам инженера Антона Жданова, теперь никто не беспокоится по поводу трёхдневной рабочей недели. Однако зарплаты не растут.

Во время приезда Путина директор завода Андрей Соловей сказал, что хотел бы стать доверенным лицом Путина во время предвыборной кампании. Однако когда его спросили о том, поддержит ли Путина весь завод, он заметил, что никто не заставляет работников предприятия голосовать за российского президента.

«У нас свободные выборы, и каждый человек делает свой личный выбор. Но что касается меня, то я — сторонник Путина и всегда его поддерживал. Так что я буду голосовать за Владимира Владимировича», — добавил он.