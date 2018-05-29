Апостроф: без внешней помощи Украине грозят инфляция, безработица и отток населения

Украина находится на пороге полномасштабного экономического кризиса, который ей вряд ли удастся решить без поддержки извне, пишет «Апостроф». При этом рассчитывать на помощь международных финансовых организаций Киев сможет, только если примет ряд непопулярных мер, включая повышение цен на газ, отмечает издание.

Украина рискует столкнуться с макроэкономическим и валютным кризисом, а возможно, даже дефолтом. А это, в свою очередь, может вызвать политический кризис накануне президентских и парламентских выборов 2019 года. Главная причина сложившейся ситуации — недостаточный темп реформ, и, если не принять срочных мер, последствия могут быть весьма серьёзными, пишет «Апостроф» со ссылкой на ряд экономистов.

Помимо неудовлетворительной ситуации с проведением реформ, ключевой проблемой, которая может стать спусковым крючком дефолта, являются огромные внешние долги Украины, наибольшие выплаты по которым в размере $6,47 млрд приходятся как раз на 2019 год.

На недавнем брифинге глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что «речи о дефолте вообще не идёт». Но эксперты, опрошенные «Апострофом», были не столь оптимистичны в своих выводах.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заём», — заявил изданию глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук. По его словам, речь идёт, в первую очередь, о Международном валютном фонде (МВФ).

С этим согласен член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. По его мнению, Киеву будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. В этом случае вероятность дефолта вырастает до 99%.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что в реальности очень сложно представить дефолт Украины, так как большая часть задолженности страны — перед официальными кредиторами, такими как МВФ и Всемирный банк.

«Мы будем делать всё что угодно, лишь бы не было дефолта перед ними. Потому что, если мы не выплачиваем долги МВФ, то тут наступает вообще конец света», — заявил эксперт. При этом, на его взгляд, фонд также не заинтересован в том, чтобы его подопечный вдруг стал «эпицентром кризиса в Европе».

В Национальном банке признают, что стране нужны структурные реформы и сотрудничество с международными финансовыми организациями. Недавно замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил надежду, что разногласия с МВФ удастся решить в ближайшие месяцы.

Однако договориться с МВФ будет крайне непросто. Фонд ставит перед украинским руководством два принципиальных условия — создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения до уровня рыночных. Эксперты не сомневаются: если страна не сможет договориться с МВФ, её ждут тяжёлые времена.

Одним из наиболее серьёзных последствий полномасштабного экономического кризиса станет обвал национальной валюты. Но это — далеко не все проблемы, которые ожидают украинцев. «За девальвацией следуют инфляция и дальнейшее падение экономики, потеря рабочих мест и прочие «приятные вещи», — напоминает Сергей Фурса.

По словам Алексея Гончарука, дефолт спровоцирует ещё больший отток населения с Украины. «Отсюда начнут уезжать ещё больше людей; люди, которые отождествляют себя с этим государством, будут очень деморализованы. На мой взгляд, значительная часть креативного класса в том числе примет решение уехать из страны», — сказал специалист.

По его мнению, основной ущерб дефолт нанесёт репутации государства. «Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы ещё объяснить, но на третий-четвёртый год после активной фазы заходить в дефолт, — по-моему, это приговор», — предположил аналитик.

Возникает вопрос: в состоянии ли украинские власти спасти страну от дефолта? Готово ли правительство пойти на непопулярные меры, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ?

Сергей Фурса убеждён, что власти остаётся только согласиться на самые жёсткие условия фонда: «У правительства просто не останется выбора — тут будет просто вопрос выживания правительства, которое не протянет при таких экономических показателях. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на газ, потому что в противном случае будет гораздо хуже».

Но всё может оказаться гораздо сложнее. Как отметил Алексей Гончарук, украинская власть неоднородна. «Власть — это не кто-то один, это целый набор людей, и у этих людей, у каждой из этих групп, есть свои интересы. И у части этих людей интерес в том, чтобы всё было только хуже, потому что для них это возможность выиграть выборы, и это — самая плохая часть этой истории», — убеждён эксперт.