Новое время: в МВФ объяснили, зачем Украине нужно поднять цены на газ для населения

Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман в интервью изданию «Новое время» объяснил, почему украинским властям нужно поднять цены на газ для населения. По его словам, цена на голубое топливо для украинцев должна быть такой же, какую платят импортёры, поскольку в том случае, если на рынке действуют разные цены на газ, то это может стать причиной коррупции.

«Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу», — заявил он.

Как указал Люнгман, продажа газа по цене ниже рыночной также неэффективна и с точки зрения бедных, экономически уязвимых домохозяйств. В итоге получается, что богатые люди с большими домами, потребляющими много газа, становятся доминирующими бенефициарами схемы с более дешёвым газом для населения, отметил он.

«Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене, с тем чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий. При этом важно удостовериться и контролировать, чтобы получателями субсидий были действительно необеспеченные и наиболее нуждающиеся в них домохозяйства», — подчеркнул Люнгман.

Издание «Новое время» напоминает, что МВФ выдвинул четыре требования, которые Киев должен выполнить для получения очередного транша. Как отмечается в статье, украинские власти должны создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ, принять пенсионную реформу и закон о приватизации. Последние два пункта Украина уже выполнила.