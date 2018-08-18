Fox News высмеял Челси Клинтон за слова о пользе абортов для экономики

В своём недавнем публичном выступлении дочь Хиллари Клинтон заявила, что, благодаря легализации абортов, ВВП США увеличился на 3,5 триллиона долларов. Согласно этой арифметике, настоящее предназначение женщин — зарабатывать и потреблять во имя капитализма, иронизирует телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Политики много лгут. Это вы, наверное, и так знали. Вряд ли это новость. Интереснее, когда они говорят то, что думают на самом деле. Такое иногда случается.



На днях это сделала Челси Клинтон. Она была на мероприятии, организованном в знак протеста против кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда.



Клинтон объяснила, что судебное решение по делу «Роу против Уэйда» было совершенно незаменимым для американской экономики. Она даже озвучила цифры, показав таким образом, что много размышляла на эту тему. По её словам, 60 миллионов абортов, совершённых в этой стране с 1973 года, прибавили к американскому ВВП 3,5 триллиона долларов.



Стало меньше женщин, которые делают глупости — дарят миру новую жизнь. И больше женщин, которые занимаются важнейшим делом — верно служат мировому капитализму. Зарабатывать, потреблять, зарабатывать, потреблять… В полном соответствии с желаниями Amazon!



Материнство не приносит прибыль, так что, дамы, возвращайтесь к своей рутинной работе. Рынок прямых инвестиций рассчитывает на вас! Вот какой, по мнению Челси Клинтон, должна быть Америка.



Кстати, она, должно быть, втайне благодарна спикеру палаты представителей. Пол Райан, который в 2016 году обещал прекратить финансировать Planned Parenthood за счёт налогоплательщиков, даже не попытался это сделать! Тем временем Planned Parenthood провела ещё 600 тысяч абортов. Согласно арифметике Челси Клинтон, Райан помог привнести в экономику более 35 миллиардов долларов. Поздравляем, Пол Райан! Акционеры в восторге, Amazon благодарит вас.



Дата выхода в эфир 15 августа 2018 года.