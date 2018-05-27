Guardian: «тихая революция» — Ирландия проголосовала за легализацию абортов

Население Ирландии с большим перевесом высказалось за легализацию абортов в стране, пишет The Guardian. При общей явке на референдум в 64,51%, 66,4% граждан высказались в пользу принятия соответствующего законопроекта.
Население Ирландии с огромным перевесом высказалось за легализацию абортов в стране, что стало «ошеломительным поражением» для господствовавшей там прежде Католической церкви, пишет The Guardian.
На референдуме по вопросу легализации абортов две трети населения, а именно 66,4% граждан, высказались в пользу отмены конституционного запрета на аборты, согласно которому права матери и права нерождённого ребенка равны.
Поддержав отмену восьмой поправки конституции, население Ирландии позволило правительству страны в скором будущем принять законопроект, легализующий аборты на сроке беременности до 12 недель.
Издание отмечает, что референдум состоялся всего за месяц до первого с 1979 года визита в страну главы Католической церкви Папы Римского. Ожидается, что в августе через несколько недель после того, как Папа Франциск покинет Ирландию, правительство начнёт разработку законопроекта об абортах.
Поддержав результат референдума, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пообещал, что соответствующий законопроект будет принят уже к окончанию года. При этом глава государства отозвался об итогах референдума, как о «завершении тихой революции в Ирландии».
Одна из лидеров движения в поддержку отмены восьмой поправки Орла О'Коннор заявила, что это стало «важнейшим днём» для страны, назвав результаты «отказом от Ирландии, которая относилась к женщинам, как к гражданам второго сорта».
The Guardian утверждает, что жители Ирландии широко поддерживали движение за легализацию абортов. По словам министра иностранных дел Саймона Ковни, исход голосования доказал, что речь не шла о противостоянии столицы страны, Дублина, с остальными регионами или городами и сельской местностью. Так, в ряде сельских регионов положительно высказались до 63,5% голосовавших.
Единственным графством страны, большинство жителей которого высказалось по вопросу легализации абортов отрицательно, стало графство Донегол. Так, 51,87% его жителей выступили против отмены восьмой поправки конституции.
При этом общая явка на референдум составила 64,51%.
The Guardian отмечает, что после такого исхода голосования в Ирландии участились призывы к британскому правительству обратить внимание на ситуацию в Северной Ирландии, где запрет на аборты почти во всех случаях всё ещё остаётся в силе.
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