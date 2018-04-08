Deutsche Welle: в Великобритании растёт число противников брексита

В Великобритании наметился перелом в соотношении сторонников и противников брексита, сообщает Deutsche Welle в видео на своём канале в YouТube. Последние стали лидировать, и хотя перевес в их пользу пока не очень велик, многие из активистов надеются, что люди прозреют и согласятся на повторный референдум.

Сама себя она называет «супердевушкой ЕС» и создаёт хорошее настроение. Мадлена Кэй перед парламентом в Лондоне. Её враг — брексит.

МАДЛЕНА КЭЙ, активистка: Я и предположить не могла, что дело дойдёт до брексита. И когда я проснулась 24 июня, я не могла поверить в случившееся. Что? Так много людей считают, что это хорошая идея?

Шок был такой сильный, что она бросила учёбу. Теперь она занимается только активистской деятельностью, выступая за европейскую идею.

МАДЛЕНА КЭЙ: Для меня ЕС олицетворяет любовь, мир, терпимость. Всё это нам нужно ценить.

Супердевушку не смогла остановить даже спортивная травма. Она считает, что будущее её страны в опасности.

МАДЛЕНА КЭЙ: Мы не знали, что такое брексит. Программы никакой не было. Пока переговоры не завершатся и мы не узнаем, какие у брексита будут последствия, никто не может сказать, на что мы подписались. Многие даже не задумываются над этим. Нам нужно это обязательно поменять.

Сейчас сторонников ЕС больше, чем противников, но преимущество невелико.

НАТАЛИ БЕННЕТ, бывшая глава партии зелёных: Это небольшой перелом. Люди пока всерьёз над этим не задумываются. Но ситуация изменится. Они всё чётче и чётче будут понимать, насколько велика опасность.

Страна расколота. Особенно много взрослых людей хотят на любых условиях выйти из ЕС.

МУЖЧИНА: Мы справимся и без ЕС. Это дорогой и провальный проект.

Значит, никакого второго референдума?

МУЖЧИНА: Нет. Здесь, как в футболе. Проиграл — значит, не повезло.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Люди приняли решение — и точка.

Но супердевушка так быстро не сдаётся. Среди молодых это послание пользуется успехом.

ДЕВУШКА: В этом стоит участвовать. Если мы можем это остановить, нам нужно это сделать.

Мадлена призывает ко второму референдуму за или против выхода из ЕС. Но даже противники брексита в её окружении считают это решение непростым.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Если мы сейчас отменим брексит, то настроим многих людей против нас. Они уже сейчас и так не доверяют системе.

МАДЛЕНА КЭЙ: Эти люди всегда будут злиться. Даже если брексит произойдёт и их жизни никак не улучшатся.

Уставшая, но довольная собой. Более 70 подписей. Успех.

МАДЛЕНА КЭЙ: От многих людей — особенно из социальных сетей — я получаю положительные отклики. Они говорят, что я их вдохновляю. У меня такое чувство, что своими акциями я многих мотивирую.

Не стоит забывать и о суперспособностях девушки. В конце концов, Мадлене Кэй придётся использовать и их, ведь чтобы предотвратить брексит в расколотой Великобритании, действительно понадобится небольшое чудо.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.