Der Standard: после брексита «наследие» Лондона в ЕС сбережёт Варшава

После брексита Польша намерена сберечь «политическое наследие» Великобритании в Евросоюзе, сообщает Der Standard. «Что касается решения ключевых политических вопросов, то здесь мы можем занять место Великобритании», — выразил уверенность глава польского МИД Яцек Чапутович.
Польша видит себя в роли «хранительницы» британского наследия в Европейском союзе, пишет Der Standard. После брексита польское правительство намерено «сберечь политическое наследие Великобритании в ЕС», уточняет австрийская газета.
«Что касается решения ключевых политических вопросов, то здесь мы можем занять место Великобритании», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
В качестве примеров Чапутович назвал такие темы, как отстаивание суверенитета стран — членов Евросоюза, защита принципов свободной рыночной экономики и необходимость осознать всю серьёзность «угрозы со стороны России».
По словам главы польского МИД, за годы, проведённые в составе ЕС, для Великобритании эти вопросы всегда имели большое значение. Яцек Чапутович также заверил, что в процессе их решения Европейский союз может рассчитывать на «особую поддержку» Варшавы.
Как подчеркнул министр иностранных дел Польши, в отличие от руководства Германии и Франции, британское правительство традиционно занимало скептическую позицию по отношению к Российской Федерации.
«Мы никогда не доверяли Владимиру Путину и оказались правы», — констатировал глава польского внешнеполитического ведомства.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Артём Дзюба не полетел с командой в Минск на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с местным «Динамо».
В Крыму проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с четырьмя пострадавшими на трассе Симферополь — Феодосия. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Росгидромет предложил правительству выделить средства на проект по повышению качества прогнозирования, сообщает «Парламентская газета». Для исследований, которые будут проводиться в течение шести лет, требуется от 15 млрд до 20 млрд рублей.
Крымская новостроечная археологическая экспедиция исследовала позднескифскую крепость в зоне строительства трассы «Таврида» под Севастополем. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Институт археологии РАН.
Легендарный аргентинский футболист, а ныне глава правления брестского «Динамо» Диего Марадона выразил своё возмущение тем, что СМИ не включают его в список потенциальных кандидатов на должность главного тренера сборной Аргентины.
Следователи начали проверку после появления в СМИ информации о противоправных действиях сотрудников полиции по отношению к курившему школьнику в Одинцове. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) может повлиять на цены на бензин, но устойчивость на рынке будет обеспечена.
Российский дуэт Надежда Бажина/ Никита Шлейхер, выступающий в миксте на соревнованиях по прыжкам с трёхметрового трамплина, не смог завоевать медали чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.
Письмо лидера США Дональда Трампа для президента России Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой назвал греческий клуб ПАОК фаворитом в матче с российским «Спартаком» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Александр Горбатенко, адвокат обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, заявил, что защита подала кассационную жалобу в Верховный суд России на решение об обращении изъятых у Захарченко 9 млрд рублей в доход государства.
Центризбирком России признал, что формулировки вопросов, предложенные тремя разными инициативными группами для всероссийского референдума по изменению российского пенсионного законодательства, соответствуют закону.
Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT прокомментировал результаты опроса, которые показали, что лидером президентского рейтинга на Украине является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.