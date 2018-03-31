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Der Standard: после брексита «наследие» Лондона в ЕС сбережёт Варшава

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После брексита Польша намерена сберечь «политическое наследие» Великобритании в Евросоюзе, сообщает Der Standard. «Что касается решения ключевых политических вопросов, то здесь мы можем занять место Великобритании», — выразил уверенность глава польского МИД Яцек Чапутович.
Der Standard: после брексита «наследие» Лондона в ЕС сбережёт Варшава
Reuters

Польша видит себя в роли «хранительницы» британского наследия в Европейском союзе, пишет Der Standard. После брексита польское правительство намерено «сберечь политическое наследие Великобритании в ЕС», уточняет австрийская газета.

«Что касается решения ключевых политических вопросов, то здесь мы можем занять место Великобритании», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

В качестве примеров Чапутович назвал такие темы, как отстаивание суверенитета стран — членов Евросоюза, защита принципов свободной рыночной экономики и необходимость осознать всю серьёзность «угрозы со стороны России».

По словам главы польского МИД, за годы, проведённые в составе ЕС, для Великобритании эти вопросы всегда имели большое значение. Яцек Чапутович также заверил, что в процессе их решения Европейский союз может рассчитывать на «особую поддержку» Варшавы.

Как подчеркнул министр иностранных дел Польши, в отличие от руководства Германии и Франции, британское правительство традиционно занимало скептическую позицию по отношению к Российской Федерации.

«Мы никогда не доверяли Владимиру Путину и оказались правы», — констатировал глава польского внешнеполитического ведомства.

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источник
Der Standard Австрия Европа
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