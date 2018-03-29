Польский генерал: вместе с Patriot мы купили у США гарантию безопасности

Россия как всегда выразит своё возмущение, а «Искандеры» будут выезжать из гаражей — такой, по мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, будет реакция России на известие о приобретении Варшавой американских комплексов ПВО Patriot. Впрочем, в беседе с RMF24 он рекомендовал не обращать внимания на недовольство Москвы — ведь эта сделка сулит Польше безопасность.

«Армия получила самую современную систему противоракетной обороны, какая только есть сегодня в мире», — заявил в интервью RMF24 экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя покупку американских ракет Patriot.

Генерал обратил внимание на то, что до сих пор Польша владела лишь постсоветскими системами, которые не гарантировали создание защитного зонта над Польшей.

«Я считаю, что развитие системы Patriot, если американцы выполнят свои обязательства по отношению к Польше, даст нам превосходные системы командования и управления этими системами — и мы получим новые батареи после 2022 года. Тогда у нас будет в меру эффективный защитный зонт над Польшей», — добавил он.

На вопрос о том, насколько большим зонтом Польша будет располагать сейчас, после покупки двух батарей Patriot почти за $5 млрд, генерал Скшипчак ответил: «Это немного. Это пока только пол-Варшавы».

Генерал Скшипчак добавил, что, согласно расчётам, армии для прикрытия противоракетным зонтом всей Польши нужно 16 батарей Patriot. Однако при этом он отметил, что «две батареи — это хорошее начало». «Мы думаем об очередных шести, и это есть в декларациях политиков. Сейчас мы должны предполагать, что таким образом мы впишемся в оборонную систему государств НАТО», — объяснял он.

На вопрос о том, хорошая ли это цена — $4,75 млрд за две батареи, — генерал Скшипчак категорично ответил, что таким образом Польша «покупает политическую безопасность».

Польский генерал коснулся также возможой реакции России на информацию о покупке Польшей ракет Patriot. «Ни из-за какой реакции России я бы не переживал. Россия, как всегда, выразит своё глубокое возмущение, снова «Искандеры» будут выезжать из гаражей», — заявил он, добавив при этом, что он бы скорее успокоил поляков и перестал их пугать этой российской пропагандой.