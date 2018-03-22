Дональд Туск: я не в настроении праздновать переизбрание Путина

Председатель Европейского совета Дональд Туск, в прошлом премьер-министр Польши, объяснил журналистам, почему он всё-таки решил не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, сообщает TVN24. Политик аргументировал своё решение тем, что он «не в настроении» отмечать переизбрание главы России из-за покушения на Сергея Скрипаля.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что из-за событий в Солсбери, связанных с отравлением бывшего подполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, он не поздравил Владимира Путина с переизбранием. На прошедших в воскресенье выборах Путин получил более 76% голосов, напоминает TVN24. «После атаки в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина», — сообщил Туск журналистам.

Однако Владимира Путина с переизбранием на четвёртый срок поздравил коллега Туска — глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В поздравительном письме он выразил надежду на то, что во время этого срока России и ЕС удастся восстановить общеевропейскую безопасность.

Жест Юнкера подвергся критике со стороны главы группы либеральных демократов в Европарламенте Ги Верхофстадта. «Сейчас не лучшее время для поздравлений. Нам всегда будет нужен диалог с Россией, но более тесные связи должны быть обусловлены уважением международного порядка и фундаментальных ценностей», — написал он в Twitter.