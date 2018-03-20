TVN24: победе Путина радуются только в России

Несмотря на то что мировые лидеры не спешат с поздравлениями Владимиру Путину, россияне продолжают праздновать победу своего любимого президента, передаёт TVN24. Они уверены, что в «осаждённой крепости не меняют вождя», хотя не факт, что и миру легче было бы говорить с преемником Владимира Путина, ведь в Кремле полно «антизападных ястребов».

Путин правит. Очередные шесть лет. Он бьёт рекорд поддержки, но аплодируют ему в основном в России. В мире вместо поздравлений множатся вопросы относительно попытки отравления Сергея Скрипаля. Президент России впервые публично отвечает. С подробностями Анджей Зауха.

После 18 лет у власти рекордная победа на выборах. За Владимира Путина проголосовали более 56 миллионов человек.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряжённо, так же ответственно и ещё более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждёт успех!

Преимущество Путина было подавляющим. Лучший из его конкурентов получил неполные 12 процентов голосов. Но новый президентский срок Владимира Путина не сулит нового начала. Особенно это видно во внешней политике. Россия как раз высылает 23 британских дипломата. Она повторяет, что не имеет ничего общего с отравлением боевым газом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы всё уничтожили под контролем наблюдателей.

Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо.

Европейский союз солидарен с Великобританией, хотя тема санкций не появляется.

БОРИС ДЖОНСОН, глава МИД Великобритании: Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи и умышленного запутывания.

Ситуация настолько напряжённая, что западные лидеры не спешат с поздравлениями после выборов в России.

ВЛАДИМИР ВОЛОБУЕВ, политолог: Тон в дискуссии России и Запада и далее будет жёстким. Это фобии Путина, который полжизни прожил во времена холодной войны и в КГБ. Но западные политики тоже агрессивны.

Путину помогло то, что россияне воспринимают как атаку на их страну, — это санкции Лондона за отравление Сергея Скрипаля или запрет на участие в зимних Олимпийских играх после допинг-скандала. В осаждённой крепости не меняют вождя, говорят эксперты.

АЛЕКСЕЙ МИСЛИМОВ, москвич: Народ празднует, потому что мы выбрали Путина, несмотря на заговоры Запада. У нас есть победа, у нас есть Путин.

Инаугурация состоится 7 мая. Шестилетний президентский срок закончится в 2024 году. В течение последних 100 лет только Сталин правил дольше, чем нынешний хозяин Кремля. Будет ли президент России снова участвовать в выборах?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Давайте посчитаем. Это смешно. Я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: Если президент Путин решит уйти, то ему нужно будет передать власть, а это в российских условиях может быть необычайно сложной задачей. В Кремле целое множество «антизападных ястребов», следовательно, вовсе не гарантировано, что миру будет легче говорить с преемником Владимира Путина.

Анджей Зауха. «Факты». Москва.

Дата выхода в эфир 19 марта 2018 года.