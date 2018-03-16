wPolityce.pl: некоторые ещё заблуждаются по поводу России, но Польша видит её насквозь

В отличие от Германии, Польша прекрасно знает, что как с Россией, так и с российскими компаниями дел лучше не иметь, пишет польская журналистка Эдита Холдыньская. На портале wPolityce.pl она приводит пример «Газпрома» — опасного игрока, способного в любой момент «прикрутить газовый кран», если этого пожелают в Кремле, и списать всё на аварию.

Недавняя попытка убийства бывшего офицера разведки ГРУ Сергея Скрипаля явно демонстрирует, какой страной сегодня является Россия. «Мы в Польше прекрасно об этом знаем, но Запад, кажется, до сих пор не видит опасности», — пишет на портале wPolityce.pl польская журналистка Эдита Холдыньская.

«Россия является не только ненадёжным, но и опасным партнёром. Почему Европейский союз этого не видит? Потому что, несмотря ни на что, он хочет вести с ней бизнес», — добавляет она.

Только жёсткая реакция, как в Великобритании, а также в Польше, может помочь раскрыть глаза Западу, уверяет автор. Несмотря на это, в Западной Европе до сих пор есть страны, которые недооценивают опасность. «Мы в Польше знаем, что в бизнесе «Газпром» — это опасный игрок. Мы знаем, что Россия может закрутить газовый кран, заявляя об аварии, тогда как решение она примет исключительно на политической почве. Мы это знаем, потому что это нам знакомо из истории. У Запада нет такого опыта. Сегодня «Газпром» может быть спонсором Лиги чемпионов УЕФА, и никто в этом не видит ничего плохого», — возмущается журналистка.

Сегодня Германия хочет расширения газопровода «Северный поток — 2», говоря, что это чистой воды бизнес-проект. При этом не видя или не желая видеть, как на самом деле обстоят дела, добавляет она.

Но Великобритания и Франция уже сейчас открыто указывают, что за попыткой убийства явно стоит Россия. Великобритания выдворяет российских дипломатов и жёстко разрывает отношения со страной Владимира Путина.

Польша в свою очередь направляет больше сил восточного фланга НАТО с запада на

восток таким образом, чтобы обезопасить границы. Североатлантический альянс прекрасно понимает, с кем имеет дело. Но этого до сих пор не знают отдельные страны Западной Европы, подчёркивает автор.

«Они в состоянии противостоять нечестным и опасным приёмам России? Или дело лишь в чистой прибыли от «Северного потока — 2», — задаётся вопросом журналистка.

«Ответы на эти вопросы покажет время. Но эта ситуация может по крайней мере быть началом перелома в вопросе отношений с Владимиром Путиным — всех типов отношений, включая также бизнес-отношения. Необходимо только желание. Желание всех стран — членов ЕС», — резюмирует на портале wPolityce.pl польская журналистка Эдита Холдыньская.