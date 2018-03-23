Польский политик: раз США и Германия говорят с Путиным, то и нам можно

Авиакатастрофа президентского самолёта под Смоленском в 2010 году до сих пор остаётся яблоком раздора в польско-российских отношениях, заявил в эфире RMF24 президентский министр Анджей Дера. Впрочем, он не исключил возможности встречи Анджея Дуды с Владимиром Путиным. По его словам, с российским лидером ведут диалог многие сильные страны. Польша ни в чём им не уступает, а значит, не должна отставать.

«Отношения с Россией очень сложные, но не по вине поляков, а только по вине России», — заявил в беседе с RMF24 президентский министр Анджей Дера, когда его спросили о планах «прагматичной» политики Яцека Чапутовича в отношении страны Владимира Путина.

Дера подчеркнул, что яблоко раздора в польско-российских отношениях — это авиакатастрофа в Смоленске. «Они с момента этого происшествия (...) не сотрудничают с Польшей... Они практически закончили следствие вместе с докладом Анодиной», — сказал министр.

«Ключевая ошибка польской политики заключалась в том, что Польша отдала следствие в руки россиян, и это было главной ошибкой, о которой все мы одновременно говорили. А символом этого являются именно обломки самолёта, которые нам не вернули», — отметил он, добавив при этом, что предыдущее правительство партии «Гражданская платформа» не было заинтересовано, чтобы Польша эту проблему решила, потому что именно они отдали следствие россиянам. «Они совершили преступное дело. Такого никогда не должно быть ни в одном демократическом государстве», — оценил гость RMF24.

На вопрос о том, есть ли шанс переговоров между президентом Польши Анджеем Дудой и президентом России Владимиром Путиным, он ответил, что надо разговаривать с каждым. «Согласно моим представлениям, Польша должна сохранять дипломатические отношения со всеми своими соседями», — заявил министр. Он сообщил, что с Владимиром Путиным разговаривают главы многих сильных стран. «С Россией говорят президент Соединённых Штатов, канцлер Германии, президент Франции. Мы не хуже, и можем говорить с ним», — резюмировал Анджей Дера.