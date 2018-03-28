Newsweek: России объявлена холодная война — ответ будет асимметричным

То, что происходит после атаки в Солсбери, — это уже не шутки. Началась настоящая холодная война, пишет польский журналист Михал Кацевич. Но поскольку Россия Путина слабее, чем бывший СССР, она ответит Западу асимметрично, что проявится в неожиданных и рискованных действиях, считает автор материала Newsweek.

«Владимир Путин не такой снисходительный, как известный своей суровостью Хаммурапи. Его принцип: за око — голова, а за зуб — вся челюсть. Он точно отомстит за высылку 129 российских дипломатов в связи с делом о покушении на Сергея Скрипаля. Вопрос только как?» — пишет в польском издании Newsweek журналист Михал Кацевич.

Для Владимира Путина дело отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля сначала стало подарком во время избирательной кампании. Оно позволило ему обозначить угрозу с Запада и показать силу России, способной ударить по территории противника, рассказывает автор.

«Но сейчас, после выборов, оно стало источником фрустрации», — добавляет он. В воскресенье из российских дипломатических учреждений в Европейском союзе, США, Канаде и на Украине было выслано 129 дипломатов. «Это серьёзный удар по российским разведывательным действиям на Западе. Но прежде всего по престижу и планам Путина. Ведь ещё более десяти дней тому назад он чувствовал себя так уверенно, что пугал США ракетами», — напоминает журналист. Позавчера Запад, названный российской пропагандой слабым и не способным к реакции, солидарно и решительно дал ответ Путину. И это спустя неделю после его избирательного триумфа.

«Но это не конец истории Сергея Скрипаля. Сейчас ход пешкой с российской стороны шахматной доски», — подчёркивает Кацевич. Путин отомстит, без сомнения, за то, что избавились от дипломатов. Это было слишком болезненным и наносящим ущерб, чтобы не вызвать реакции.

Для российской разведки чистка в посольствах и консульствах — это большая проблема, утверждает автор. Выданы были, конечно, хорошо известные западным контрразведкам резиденты российских служб. На их место приедут, без сомнения, новые или дело дойдёт до должностных перестановок в учреждениях. Такие изменения для разведки всегда очень проблематичны. Работа этих служб строится на личных отношениях и доверии, создаваемых годами. Каждая смена официального резидента вредит разведывательным сетям, добавляет он.

Особенный посыл последовал из Польши. В тот самый день, когда российский посол в МИД в Варшаве узнал, что должен отправить в Москву четырёх дипломатов, Агентство внутренней безопасности Польши задержало сотрудника Министерства энергетики, который сотрудничал с российской разведкой. Он передавал информацию о польских планах борьбы со строительством газопровода «Северный поток — 2» на Балтике.

«Посыл был ясным: речь шла не только о солидарности с Лондоном, но и о том, чтобы продемонстрировать, что в ключевых вопросах, связанных с энергетикой, нет согласия на манипуляции со стороны российских служб. И именно создание Западом преграды для всё более смелых операций россиян задела их больше всего. Особенно то, что это было сделано с такой солидарностью», — рассказывает Кацевич.

Конечно, пользуясь случаем, каждая страна попыталась получить своё, добавляет он. Польша — в отношении «Северного потока — 2». Американцы, выдворяя 60 российских дипломатов, пытаются снять с Дональда Трампа подозрения в пророссийскости. К акции незамедлительно присоединились украинцы, хотя, например, когда начиналась война на Украине, Запад не смог проявить такую солидарность и решимость, как сейчас по делу Скрипаля. «Поразительно то, что, например, пока ещё не присоединилась Бельгия, хотя в Брюсселе орудует целая армия российских шпионов и лоббистов», — отмечает журналист.

«Всё же Путин понял, что время понимания для его агрессивных действий закончилось. Но это вовсе не значит, что он послушается. Что он сделает?» — задаётся вопросом Кацевич. Естественно, Москва вышлет аналогичное количество западных дипломатов. Этот симметричный ответ также навредит действиям западных разведок на территории России. Но вызывающими больше беспокойства могут стать российские неофициальные действия. Здесь пакет возможностей очень широкий. Например, применение массовой хакерской атаки.

Но в отношении одного момента сомнений нет: разведывательная конфронтация выйдет на более высокий уровень. ФСБ приложит всяческие усилия для того, чтобы схватить настоящих или предположительных агентов западных государств. «Путину нужно показать россиянам, что их страна является объектом агрессии. Показательные процессы над агентами помогают в создании такой атмосферы», — уверен автор.

Россияне могут также предпринять более агрессивные действия на территории Запада. Они будут вести усиленную вербовку агентов, хоть и явно через какое-то время после выдворения дипломатов. Они могут не только использовать в этих целях традиционную резидентуру при дипломатических учреждениях, но и более охотно пользоваться прикрытием под видом компаний и фондов. «Россияне на протяжении многих лет работают над разрушением солидарности Запада, особенно атлантического сотрудничества США с Европой. Мы можем ожидать, что основной удар российской пропаганды будет нанесён именно по единству западных государств», — предполагает журналист. Москва будет использовать для этой цели своих союзников в Европе и Америке: националистов, популистов, разные группы влияния, радикальные пацифистские и крайне левые движения, перечисляет он.

«То, что происходит после атаки в Солсбери, — это уже не шутки. Началась настоящая холодная война. Не та, что три десятилетия назад. Более асимметричная. Россия Путина сегодня слабее, чем тогдашний СССР. Но зато более склонная к непредвиденным и рискованным действиям», — резюмирует в польском издании Newsweek журналист Михал Кацевич.