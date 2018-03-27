TVN24: Польша внесла свою лепту в наказание недружественной России

МИД Польши решил поучаствовать в большой дипломатической акции против России, приняв решение о высылке четырёх российских дипломатов со своей территории, сообщает TVN24. При этом глава польского МИД Яцек Чапутович ясно говорит, что покушение на Скрипаля — это лишь одна из причин такого решения; скорее, это ответ на недружественные, агрессивные действия России в целом.

19 часов. На «Факты» приглашает Юстина Поханке.

Большая дипломатическая акция против России. Польша вышлет четырёх российских дипломатов. Похожим образом поступят Германия, более десяти стран Европейского союза и те, кто больше всего заденет россиян, — американцы. Это солидарность с Великобританией после покушения на Сергея Скрипаля. Россияне в ярости, они говорят о санкциях, бандитизме и возмездии. О серьёзно отравленных отношениях с Россией — Дариуш Прощецкий.

Покидая сегодня днём здание польского МИД, российский посол не много говорил на тему встречи.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, посол России в Польше: Никаких комментариев. Об этом проинформирует МИД Польши.

Три часа спустя уже было понятно, что на встрече с вице-главой МИД Польши услышал российский дипломат.

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ, министр иностранных дел: Сегодня Польша приняла решение о признании персонами нон грата четырёх дипломатов Российской Федерации в Республике Польша.

Это должен быть жест солидарности с Великобританией, демонстрация того, что Россия и российские службы ответственны за нападение на бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля с использованием химического оружия. Но глава польского МИД многократно подчёркивал, что попытка убийства Скрипаля — это лишь одна из причин, ввиду которых Польша приняла решение о высылке российских дипломатов.

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ: Я указал, что Польша готова предпринять более решительные шаги, нежели только заявление. Это, по сути, правильный ответ на недружественные, агрессивные действия России.

Кроме Польши, похожее решение приняли 14 европейских государств. Из Литвы и Чехии должны выехать по три дипломата. Франция и Германия, как и Польша, предписали покинуть страну четырём сотрудникам российских посольств. О том, что именно такой будет реакция Европы на атаку в Великобритании, европейские главы решили во время последнего саммита ЕС.

ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского совета: Евросовет согласен с правительством Соединённого Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за это и что нет другого правдоподобного объяснения. Мы также решили вызвать посла Евросоюза в России на консультации.

Но к этой дипломатической акции также присоединились страны, не входящие в Евросоюз. Среди них Украина, Канада и Соединённые Штаты. Администрация Трампа уже закрыла одно консульство и предписала выехать 60 российским дипломатам.

МАРЧИН КВАЩНЫЙ, корреспондент TVN24 в Вашингтоне: 48 человек — это сотрудники российских посольств и консульств, в то время как 12 — это представители российских разведывательных служб, действующих при ООН в Нью-Йорке. Американцы решили также, что будет полностью закрыто Генеральное консульство России в Сиэтле. В последнее время похожим образом российские дипломаты были высланы из Соединённых Штатов в конце 2016 года.

На такое действие сразу же ответила Россия, признав этот жест агрессивным.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: Москва уже предупредила, что ответ для каждого государства, которое вышлет российских дипломатов, будет подготовлен по возможности в кратчайшие время. Россияне в таких случаях очень скрупулёзно придерживаются принципа взаимности — это значит, что из России будет выслано столько же дипломатов, сколько каждое из западных государств выдворило со своей территории.

Глава польского МИД прямо говорит, что часть дипломатов, которые должны будут уехать из Польши, — это люди, сотрудничающие с российскими специслужбами. Среди них есть офицеры, с которыми входил в контакт Марек В. — задержанный Агентством внутренней безопасности Польши сотрудник Министерства энергетики, обвинённый в шпионаже в пользу России.

СТАНИСЛАВ ЖАРИН, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб: Он передавал информацию относительно инициативы строительства «Северного потока — 2». Он сообщал информацию о запланированных действиях польского правительства по поводу этого строительства.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Дариуш Прощецки, «Факты».

Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.