Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала.

Сегодня прошло совещание Министерства иностранных дел России по поводу отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. На совещании российские чиновники опирались на факты и существующие соглашения, регулирующие расследование подобных событий, и задались вопросом, почему британцы требуют от Москвы объяснений, когда сами отказываются соблюдать установленный порядок расследования и предъявить доказательства, на которых основываются их обвинения.

По словам представителей американского и французского посольства, они «не нуждаются в доказательствах, чтобы выразить солидарность своим британским друзьям». Также они заявили, что Россия «виновата просто в силу обвинений» и поэтому они требуют от неё понести ответственность. Эта позиция свидетельствует о том, что России бессмысленно пытаться ответить на необоснованные обвинения Запада фактами и призывами, потому что для Запада важны не факты, а «продолжение демонизации России», подчёркивает Робертс. Рано или поздно российское правительство поймёт, что «сотрудничества с западными партнёрами» не будет и что Запад настроен на конфликт с Москвой и готовит своё население к последствиям. Представитель российских властей, который вёл совещание, сравнил обвинения в деле Скрипаля с обвинениями в обстреле MH-17, а также с обвинениями против Сербии и Ирака, которые привели к войнам против них.

По словам российского чиновника, мир «больше не однополярный», и Россия не будет реагировать на необоснованные обвинения. Также он отметил, что манера, в которой ведут себя американцы, британцы и французы, указывает на то, что дело Скрипаля представляет собой «постановку с целью дискредитации России». Этот вывод подкрепляется интервенциями США и Великобритании, отмечает Робертс. В последнее время можно было наблюдать, как Запад совершал интервенции в Сербию, Ирак, Ливию, Сомали, Сирию, Йемен и на Украину, основываясь на лжи, и стремился дестабилизировать Иран и Венесуэлу. «Нельзя верить ничему, что говорят Вашингтон и Лондон», — резюмирует автор материала Neopresse.