Польский политик: россияне шпионят за Польшей, потому что видят в ней лидера

Россиянам нужно, чтобы их боялись. Страны, которые когда-то находились в советской сфере влияния, должны получать чёткий посыл: «Если будете дёргаться, мы покажем нашу силу», уверен польский политик Ришард Чарнецкий. А Польше надо быть начеку, потому что она одна из самых больших стран ЕС, к тому же сосед России, предупредил он.
У польского политика Ришарда Чарнецкого нет сомнений в том, что Польша является объектом наблюдения со стороны России. «Польша является соседом России. После брексита мы — один из самых больших членов Европейского союза, а также находимся на восточном фланге НАТО. Россияне не идиоты. Они шпионят за нами. Мы являемся лидером стран нашего региона. Российские агенты будут существовать, они везде», — отметил евродепутат от партии «Право и справедливость» в беседе с телеканалом Telewizja Republika.
«Могу только всем напомнить, кто смеялся над теорией так называемых российских агентов. Вся эта ситуация показывает, что продолжается гибридная, шпионская война», — констатировал Чарнецкий, ссылаясь на последние события с участием российских агентов.
Сначала в Великобритании отравили двойного агента Сергея Скрипаля, а также его дочь. В свою очередь на этой неделе Агентство внутренней безопасности Польши проинформировало о задержании Марека В. из Министерства энергетики, который действовал в пользу России. Он передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся запланированных действий правительства в отношении газопровода «Северный поток — 2».
На вопрос по делу Скрипаля депутат ответил: «Всё это сделано таким образом, чтобы в отношении россиян нельзя было ничего доказать. Но поскольку установили, что был применён «Новичок», все думают одно и то же». По мнению Чарнецкого, у России две цели: частная и стратегическая.Первая заключается в том, чтобы российские спецслужбы сократили возможности перевербовки их агентов на сторону Запада. Стратегическая: россиянам нужно, чтобы их боялись. Страны, которые когда-то находились в советской сфере влияния, получили чёткий посыл: «Если будете дёргаться, мы покажем нашу силу», — подвёл итог политик.
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