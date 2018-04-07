Инициатор брексита: Лондон захлёбывается в преступности — а власти «прячут голову в песок»

По количеству убийств Лондон обогнал Нью-Йорк, и ответственность за это несут, прежде всего, нынешние власти этого города, которые норовят «спрятать голову в песок», не забывая, однако, критиковать Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News евродепутат и инициатор брексита Найджел Фарадж. По его мнению, к такой печальной ситуации привела бесконтрольная иммиграция и излишняя политкорректность британских чиновников.

Неожиданно, но Лондон обогнал Нью-Йорк по смертности в результате убийств. По словам нашего следующего гостя, мэр Лондона должен уделять больше времени борьбе с уровнем преступности в столице, нежели критике Трампа. У нас в эфире обозреватель Fox News Найджел Фарадж. Найджел, как я понимаю, речь идёт о большом количестве нападений с ножом. У нас в Нью-Йорке используют огнестрельное оружие, а в Лондоне — ножи. И нападений с ножом, оказывается, больше. В этом нет ничего весёлого, но что же, чёрт возьми, там происходит?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, обозреватель Fox News: Думаю, мы столкнулись с развалом системы правопорядка в некоторых округах Лондона. Что примечательно, мэр этого города не посетил ни единого места преступления, он не встретился ни с одной семьёй, которая потеряла близкого человека, — он попросту прячет голову в песок.

Что касается политики, несколько лет назад полиция могла по своему усмотрению останавливать и досматривать людей в неблагополучных районах на предмет наличия ножа, и если у человека он с собой был, ему выносили серьёзный приговор. Проблема заключается в том, что множество районов, в которых происходят подобные преступления, — это районы с большим количеством иммигрантов, и все боятся, что полицию и власть будут называть расистами. Поэтому это дело мы спустили с тормозов. И я бы сказал, что к росту уровня преступности в Лондоне привела именно политкорректность.

Что по этому поводу думает мэр Лондона Садик Хан? Он же должен выступать с публичными заявлениями.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Он пишет письма на Даунинг-стрит премьер-министру, в которых просит тратить больше денег на полицию, вместо того чтобы сотрудничать с ней и делать так, чтобы мы работали над улучшением обстановки в неблагоприятных районах, чтобы мы делали это должным образом и чтобы мы возрождали полицейские обыски людей. И знаете, пусть люди называют полицейских расистами — работа полицейских состоит в снижении числа убийств, но им для этого нужно предписание мэра Лондона. И, честно говоря, принимая всё это во внимание, он от этого дела самоустранился.

Это сложно объяснить. Я не понимаю, зачем ему это. Откровенно говоря, он пользуется популярностью в Лондоне, он довольно легко победил на выборах мэра. Как вы думаете, они вернут полицейские обыски?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Надеюсь, что да. Но, по их словам, они опасаются того, что если они остановят кого-то, даже в таком районе Лондона, как, например, Тоттенхэм (это один из самых неблагополучных районов Лондона, где происходят нападения с огнестрельным и холодным оружием и проживает большое количество темнокожих), и если полицейские будут останавливать темнокожих на улицах, то это негативно отразится на их имидже. Это то, чего они боятся. Они боятся, что их будут критиковать из-за их кажущегося расизма, вместо борьбы с преступностью. Так что я очень надеюсь, что мэр всё-таки займётся выполнением своих обязанностей.

Хорошо, Найджел, ещё один вопрос. Вы и бывший президент Мексики Висенте Фокс ездите по США и обсуждаете национализм и глобализм. Как вас — так как мне кажется, что Висенте Фокса хорошо принимают во многих частях Америки, — как вас там встречают?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Среди профессоров, которые учат многих студентов, там слишком много либералов и очень мало консерваторов. Этим студентам говорят, что брексит, Трамп и возврат к национализму — всё это отвратительно и опасно. Поэтому моя работа состоит в том, чтобы объяснить им — перекрывая крики неодобрения и свист, как вы понимаете, — что национализм, или национизм, как я его называю, — это желание людей жить в демократической стране, где решения принимаются людьми, которых они могут выбирать и от которых могут избавиться. И я пытаюсь заставить их прислушаться к моим доводам. Иммиграция растёт, и страна, которая обладает такими качествами, может сделать так, чтобы иммигранты приносили финансовую пользу, говорили на местном языке, интегрировались в общество и подчинялись законам. Именно это нам нужно.

И я предупреждал их об этом. Посмотрите на то, что Меркель сделала в Германии. Она всего лишь открыла двери бесчисленному множеству людей, чем, по сути, напрямую начала импортировать терроризм в Европу. Я знаю, что многим людям тяжело слушать такие высказывания, но слишком много было проявлено осторожности и слишком часто лекторам запрещали выступать в университетах. Так что я воспользовался такой возможностью (провести дебаты с Фоксом. — ИноТВ).

Именно! Я как раз хотел сказать, что вам хотя бы позволяют говорить! Какой сюрприз!

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, и я хочу сказать, что это очень хорошо и разумно. Мы провели уже два раунда дебатов, и запланировано ещё столько же. Вы знаете, что я не согласен с глобалистской позицией Висенте Фокса, но дело в том, что мы также показываем студентам, что дебаты по непростым вопросам можно проводить в разумном и цивилизованном ключе.

Хорошо сказано! С нами был Найджел Фарадж. Вы молодец! Приезжайте к нам в Нью-Йорк в следующий раз, когда у нас будете. Спасибо большое, Найджел.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.