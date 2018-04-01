Independent Оригинал

Independent: Тереза Мэй купила картину, запечатлевшую подписание письма с уведомлением о начале брексита

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй купила картину, на которой запечатлён момент подписания ею письма, уведомляющего Брюссель о начале запуска процесса выхода страны из ЕС, передаёт The Independent. Мэй заплатила ₤110, для того чтобы оставить себе картину стоимостью ₤250, так как в Великобритании установлен лимит в размере ₤140 на подарки министрам.
Independent: Тереза Мэй купила картину, запечатлевшую подписание письма с уведомлением о начале брексита
Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй купила картину, на которой запечатлён момент подписания ею письма, уведомляющего Брюссель о начале запуска процесса выхода страны из ЕС, передаёт The Independent.

Нарисованная художником Джеймсом Дрейком картина изображает Мэй, сидящую за столом на Даунинг-Стрит и подписывающую «историческое» письмо председателю Европейского совета Дональду Туску.
 
Издание отмечает, что картина была оценена в сумму ₤250, поэтому Мэй пришлось заплатить ₤110 из собственного кармана, для того чтобы оставить картину себе, так как в Великобритании установлен лимит в размере ₤140 на подарки министрам.
 
Сообщается, что передачу картины премьер-министру организовал бывший член кабинета министров лорд Мойнихен, который в 70-х годах посещал Оксфордский университет вместе с Мэй. Мойнихен заявил, что автор картины, который является его близким другом, попросил его лично убедиться, что Мэй её получит.
 
«Я так понимаю, что ей очень нравится, как он запечатлел этот исторический момент», — приводит издание слова Мойнихена.
 
The Independent напоминает, что Мэй подписала письмо, уведомляющее Брюссель о начале процесса выхода страны из ЕС, 28 марта прошлого года. На следующий день, 29 марта, оно было доставлено в Брюссель и передано послу Великобритании в ЕС Тимоти Барроу, для того чтобы он передал его Туску.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
брексит Великобритания Дональд Туск ЕС картина Тереза Мэй
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров