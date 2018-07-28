CBS News: в США становится всё опаснее рожать детей

В США сильно выросла материнская смертность: во время родов и после них ежегодно погибают 700 американок, сообщает CBS News со ссылкой на американскую прессу. Как рассказал в интервью каналу американский врач-репродуктолог Захер Мерхи, за этой печальной ситуацией стоит множество факторов, от ожирения до недостаточной подготовленности медперсонала.

США — самая опасная из развитых стран для деторождения. К такому выводу пришли журналисты USA Today по итогам собственного расследования. В стране ежегодно получают серьёзные травмы в процессе родов или после них более 50 тысяч матерей, и 700 из них в результате погибают. По словам экспертов, около 50 процентов этих смертей можно предотвратить, если женщинам будет оказываться более качественная медицинская помощь.

Подробнее об этом нам расскажет доктор Захер Мерхи — репродуктолог, директор отдела исследований и разработок в области технологий экстракорпорального оплодотворения центра по лечению бесплодия New Hope и специалист по репродуктивной эндокринологии. Доктор, большое вам спасибо, что пришли.

ЗАХЕР МЕРХИ, директор отдела исследований и разработок в области технологий ЭКО, центр по лечению бесплодия New Hope: Спасибо и вам за приглашение.

Почему же США — настолько опасная страна для рожающих матерей?

ЗАХЕР МЕРХИ: Это — очень-очень важная тема, поскольку две самых распространённых сейчас в США причины материнских смертей — это, во-первых, кровопотеря, вызванная естественными родами или же, что более распространено, кесаревым сечением, и, во-вторых, высокое кровяное давление в результате очень серьёзного состояния, называемого «предэклампсия»; когда оно переходит в эклампсию, может произойти судорожный припадок, а за ним — отёк мозга, который и вызывает смерть матери.

Но что всё это говорит о нашей системе здравоохранения? Врачи просто не подготовлены к таким состояниям?

ЗАХЕР МЕРХИ: Факторов здесь много. Причины роста материнской смертности в США изучали многие эксперты, но выделить одну конкретную проблему в этом вопросе сложно. Помимо кровопотери и предэклампсии, о которых я вам рассказал, есть и другие вещи. Так, например, была установлена корреляция между ростом материнской смертности и резким увеличением употребления опиоидных препаратов. Во-вторых, в США выросла частота кесаревых сечений: опасаясь судебных исков от пациентов, акушеры-гинекологи всё чаще выполняют кесаревы сечения, а кесарево сечение — серьёзная операция, у которой могут быть тяжёлые осложнения, как, например, внутреннее кровотечение, потеря матки в результате выполняемой по каким-то причинам гистерэктомии, необходимость переливания крови, инфекции, и так далее.

Кроме этих причин, есть и другая — эпидемия ожирения в США. Две трети американцев имеют лишний вес, и у более 40% из них — ожирение. А если женщина имеет лишний вес или страдает ожирением, у неё растёт риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний — и, если она в таком состоянии беременеет, у неё больше вероятность сердечного приступа или возникновения каких-то серьёзных состояний во время беременности.

Среди других факторов — например, тот факт, что мы, наверное, теперь более тщательно документируем эту смертность. Есть и такая гипотеза.

Наконец, есть фактор планирования семьи. Оно организовано у нас плохо, и многие женщины не могут себе позволить затраты на наблюдение в предродовой период — а если женщина недостаточно хорошо подготовлена к тому, чтобы заботиться о себе во время беременности, это может обернуться серьёзными осложнениями и возможно даже смертью.

А исследования показывают, что смертность продолжает расти. Что же нужно сделать, чтобы её снизить?

ЗАХЕР МЕРХИ: Отличный вопрос. Что касается кровопотери, которая является самой распространённой причиной материнской смертности: во-первых, нужно лучше готовить врачей. Я приведу пример: если врача вызывают, чтобы осмотреть пациента с кровотечением, просто оценивать её состояние на глаз и потом заявлять, мол, «всё с ней в порядке» нельзя — нужны какие-то объективные измерения, дабы проверить, насколько серьёзное кровотечение у этого пациента, поскольку есть определённый порог, при пересечении которого нужно действовать и организовать для пациента переливание крови. Поэтому очень важно «взвесить» потерю крови — то есть, взять тампон, пропитавшийся кровью, и взвесить его, чтобы определить, сколько крови потерял человек.

Во-вторых, больницы должны иметь контрольные списки медицинских мероприятий. В тех больницах, где они есть — например, в Калифорнии — сильно падает медицинская смертность, поскольку эти списки содержат инструкции для того, чтобы эффективно предотвращать кровопотерю у матерей или сводить её последствия к минимуму.

The New York Times ранее сообщала, что материнская смертность особенно высока среди темнокожих. Расскажите нам об этом и поясните, почему так происходит.

ЗАХЕР МЕРХИ: Замечательный вопрос. У афроамериканцев — в 2-3, а по некоторым данным — и в четыре раза выше риск смерти матери. Почему так — неясно, но нам точно известно, что в системе здравоохранения существует расовое неравенство. Возможно, дело в том, что афроамериканцы не имеют такого доступа к медицине, как другие группы. А может быть, причина другая — предэклампсия и высокое кровяное давление во время беременности: она значительно — в 3 раза — более распространена среди афроамериканцев, чем среди европеоидов.

Словом, эти факторы могут быть причинами, из-за которых материнская смертность выше среди афроамериканцев, чем среди европеоидов, но выделить из них одну главную причину очень трудно.

Вы принимали тысячи родов и помогли родиться тысячам детей. Скольким из них угрожала серьёзная опасность?

ЗАХЕР МЕРХИ: Точно не вспомню, но я бы сказал, что где-то 10 процентам из них.

10 процентам? Ого. Большое вам спасибо, доктор.

ЗАХЕР МЕРХИ: Спасибо, что пригласили.

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.