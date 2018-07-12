ERR: зубы на полку — эстонцам не хватает денег на дантистов

Сотни тысяч эстонцев не посещают зубных врачей по финансовым причинам, сообщается в специализированном исследовании «Оценка здоровья и врачебной помощи жителями Эстонии». По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, действующей сейчас компенсации явно недостаточно, чтобы вылечить зубы всем эстонцам, — но это «первый шаг» к тому, чтобы помочь более широким слоям населения, сообщает ERR.

По финансовым причинам почти 285 тыс. человек не посещают зубного врача. В ежегодно проводимом по заказу Больничной кассы и Министерства социальных дел исследовании «Оценка здоровья и врачебной помощи жителями Эстонии» говорится, что зубного врача люди не посещают по экономическим причинам.

Представители Министерства социальных дел и Союза зубных врачей Эстонии солидарны в том, что следует больше вкладываться в осведомлённость о здоровье полости рта. Больничная касса оплачивает зубоврачебную помощь детям до 19 лет. Но несмотря на это, бесплатным лечением зубов воспользовалось лишь 53% целевой аудитории.

«Зубные врачи сообщили Больничной кассе, что в течение последнего года к ним на приём попали люди, которые прежде никогда не приходили к дантисту. Это показывает, что компенсация помогла сделать услугу лечения зубов более доступной для людей. Компенсация — это важный вклад в профилактику зубных заболеваний», — рассказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По словам министра, действующая сейчас сумма компенсации недостаточна, чтобы вылечить зубы всех людей. Но всё-таки это первый шаг к тому, чтобы услуга была доступна более широким слоям населения.

Дата публикации 10 июля 2018 года.