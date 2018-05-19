ERR: в Эстонии иждивенцев уже давно больше, чем работающих людей
В течение последних девяти лет число неработающих жителей Эстонии стабильно превышало число тех, кто ходит на работу.
В течение последних девяти лет число неработающих жителей Эстонии стабильно превышало число тех, кто ходит на работу.
Пользователи Twitter опубликовали видеоролики, демонстрирующие преследование угнанного в Сиэтле самолёта военными истребителями F-15.
Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, а также работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника.
Футболист сборной России Фёдор Смолов, перешедший из «Краснодара» в московский «Локомотив», поблагодарил бывший клуб за проведённое в команде время.
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала проверку в связи с посещением Крыма депутатом Национального совета Словакии Петером Марчеком.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Жителей Москвы предупредили о сильной жаре днём в субботу, 11 августа. Соответствующее сообщение выпустило городское управление МЧС России.
Речи о размещении военных баз Соединённых Штатов на Каспии не идёт, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Во Франции регбист «Орийака» Луи Файфровски скончался в возрасте 21 года после товарищеского матча с «Родезом».
Президент Украины Пётр Порошенко в День Ялты заявил, что уверен в том, что над городом будет развеваться украинский флаг. Об этом он написал в своём Twitter.
Спасатели спустили с Эльбруса тело австрийского альпиниста, который умер во время восхождения на вершину. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемира Берова.
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал присвоение футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выступление на домашнем чемпионате мира.
Российское посольство в Соединённых Штатах пошутило на тему космических войск после заявления американского лидера Дональда Трампа о создании данного рода войск в США.
Акционеры Tesla подали в федеральный суд Сан-Франциско иск к основателю и генеральному директору компании Илону Маску после его сообщений о своих планах относительно ценных бумаг.
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в приобретении форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о подготовке зеркального ответа на новые американские санкции.
Юниорская сборная России (U18) по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки в канадском Эдмонтоне.
В Тернопольской области Украины произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает украинская Госслужба по ЧС.
«Манчестер Юнайтед» на своём поле переиграл «Лестер Сити» в первой игре нового сезона Английской премьер-лиги.
Взрыв произошёл на военном заводе в британском Солсбери, в результате инцидента погиб один человек, ещё один получил ранения.
В Китае вооружённый ножом мужчина совершил нападение на прохожих в городе Чунцин на юго-западе страны, в результате инцидента погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто, обыграв голландца Робина Хасе.
Инцидент с угоном самолёта в Сиэтле не связан с террористической деятельностью. Кроме того, для преследования похитителя в воздух были подняты два военных истребителя F-15, которые не причастны к крушению, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
Односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае эта тенденция вынудит Турцию искать себе новых союзников, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
У альпиниста из Австрии произошла остановка сердца при восхождении на Эльбрус, на место происшествия направлена группа спасателей, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
Сотрудник авиакомпании угнал самолёт из аэропорта американского города Сиэтл. Вскоре после этого он потерпел крушение.
Украинские военные в течение суток три раза вели обстрел территории самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства ЛНР.
В Бразилии разбился вертолёт, на борту которого в момент инцидента находился губернатор штата Эспириту-Санту Паулу Хартунг.
В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского музыканта и продюсера Канье Уэста за то, что он «готов рассказывать правду».
Повышение пошлин США на алюминий и сталь из Турции не связано с переговорами по торговым или любым другим вопросам. Об этом заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.
При падении спасательного вертолёта в центральной японской префектуре Гумма погибли все девять членов экипажа.
Президент Боливии Эво Моралес провёл переговоры с российской делегацией по поводу перспектив разработки боливийских месторождений лития.
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский заявил, что ракетная катерная ударная группа ТОФ провела учения в Японском море.
Прокуратура Лос-Анджелеса решила не возбуждать уголовное дело против рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, на которого поступили жалобы о том, что он якобы виновен в «сексуальных преступлениях».
Семь человек погибли при падении спасательного вертолёта в центральной японской префектуре Гунма.
Президент США Дональд Трамп заявил о положительных результатах в торговых переговорах с Мексикой.
На «Аллее славы» в Голливуде уличный художник разместил 50 звёзд с именем президента США Дональда Трампа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти страны готовят зеркальный ответ на новые американские санкции.
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Министерство Военно-морского флота Мексики задержало лодку, на которой пытались провезти 1,9 тонны кокаина.
Власти КНДР отвергли предложения американской стороны по денуклеаризации Корейского полуострова, посчитав их «бандитскими».
В американском штате Миссури три человека погибли и ещё десять пострадали в результате ДТП.
Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике действия жандармов, которые разгоняли участников антиправительственной манифестации в Бухаресте.
Военные Ирана впервые более чем за год провели испытание баллистической ракеты.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что МИД Греции отзывает посла Андреаса Фриганаса из России.
Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что украинские правоохранительные органы намерены арестовать российское судно «Механик Погодин», зашедшее в Херсонский торговый порт.
Системы ПВО Сирии ликвидировали вражескую воздушную цель в районе Дейр аль-Ашаэр в провинции Дамаск.
В Бухаресте 440 человек пострадали в ходе антиправительственной демонстрации.
Министерство обороны США планирует развивать систему, которая станет альтернативой действующей спутниковой системе глобального позиционирования (GPS).
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Александр Коровников умер на 64-м году жизни.