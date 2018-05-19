ERR: в Эстонии иждивенцев уже давно больше, чем работающих людей

В течение последних девяти лет число неработающих жителей Эстонии стабильно превышало число тех, кто ходит на работу, пишет ERR. При этом отмечается, что число иждивенцев в значительной степени обусловлено тем, что государство в течение времени расширило круг получателей бесплатного медицинского страхования среди неработающих людей.

В течение последних девяти лет число неработающих жителей Эстонии стабильно превышало число тех, кто ходит на работу.

Впервые такая ситуация возникла в стране в 1997 году.

Ещё в 1991 году работающих людей было на четверть больше, чем иждивенцев: 800 тыс. работающих и 600 тыс. неработающих людей. Среди последней категории — безработные, дети и неработающие пенсионеры.

Сейчас в Эстонии живет 618 тыс. человек, которые ходят на работу, и 622 тыс. —тех, кто не ходит на работу и живёт за счет системы социального обеспечения.

Такое соотношение сохранялось в Эстонии на протяжении последних девяти лет, хотя и раньше бывали аналогичные периоды.

«Один из периодов, когда число людей, не вносящих свой вклад в общую копилку, превысило число тех, кто работает и платит налоги, был в конце 90-ых, то есть в 1997—1998 годах. На первый взгляд, ситуация обусловлена демографическими изменениями, в том числе снижением численности населения и его старением», — пояснила советник отдела развития системы здравоохранения минсоцдел Кайя Казекамп. «Число работников превысило число иждивенцев системы соцобеспечения в период с 2006 по 2008 год».

Число иждивенцев, по её словам, в значительной степени обусловлено тем, что государство в течение времени расширило круг получателей бесплатного медицинского страхования среди неработающих людей, например, за счёт родителей детей младше трёх лет и получателей социальных пособий.

Так как население в целом стареет, то нет оснований ожидать, что ситуация развернется вспять. Государство также не испытывает ожиданий в отношении того, что реформа системы нетрудосопосбности добавит на рынок труда большое число работников.