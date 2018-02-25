Welt: немцы не так богаты, как их страна

Правительство Германии обещает вкладывать в Европу больше средств, однако то, что может позволить себе государство, не всегда хорошо для граждан, пишет немецкая газета Die Welt. Согласно последнему исследованию, по уровню финансового благосостояния населения Германия проигрывает другим странам ЕС — правда, это отчасти объясняется высокой производительностью её экономики, в сравнении с которой имущественное состояние немцев предстаёт в невыгодном свете.

В соглашении большой коалиции немецкого правительства содержится много громких обещаний, пишет газета Die Welt. Согласно одному из них, благополучная Германия должна вкладывать больше средств в Европу. Однако то, что работает для государства — благодаря высоким доходам от налогов, — не всегда хорошо для граждан, подчёркивает издание.

Европейское статистическое ведомство провело исследование, показавшее, что, если оценивать финансовое благосостояние граждан, в Германии оно находится скорее на среднем уровне. В общем рейтинге страна занимает 12-ю строчку после Мальты, Португалии или Испании. Европейские эксперты по статистике оценили финансовое благополучие граждан государств ЕС в соотношении с производительностью их экономик. При таком подходе Германия недотягивает до среднего уровня, в отличие от Нидерландов, Великобритании, Бельгии и Дании.

Это уже не первый раз, когда Германия при сравнении уровня благосостояния выглядит неожиданно слабо, подчёркивает издание. Два года назад ЕЦБ проводил масштабный анализ уровня благосостояния в зоне евро, и результаты были неожиданными: главный источник финансов ЕС Германия, как оказалось, существенно отстаёт от обременённой долгами Италии или таких стран, как Греция, Кипр и Испания.

Объяснение этому было найдено быстро: в отличие от многих других стран, в Германии сравнительно низкий процент собственников жилья, тогда как в южных европейских странах больше людей проживают в своих домах. И то, и другое плохо сказывается на немецкой статистике. Кроме того, немцы известны своей экономностью и избегают вкладывать средства в покупку акций. Если в Эстонии более половины финансового состояния граждан, то есть €12,5 млрд, вложено в акции, то в Германии аналогичный показатель равен 20% — и то лишь потому, что здесь учитываются также все инвестиционные фонды страны.

Таким образом, в Германии граждане беднее относительно государства, а в других странах, таких как Италия, население богаче, однако сама страна — беднее, отмечает Die Welt.

Однако статистика беспощадно демонстрирует, что в сравнительно низком уровне финансового благосостояния виноваты и сами граждане Германии, утверждает немецкая газета. Другие страны разумнее вкладывают свои деньги и за счёт этого становятся сравнительно богаче. Если бы немцы более активно покупали акции, это бы также подняло их уровень благосостояния, потому что этот показатель является весьма весомым при проведении анализа. Те, кто с 1900 года держал на руках немецкие акции, смогли, несмотря на две мировые войны, гиперинфляцию и валютные реформы, получать ежегодную прибыль 3,5%.

Кроме того, большие различия среди стран Европы наблюдаются и в сфере задолженности по кредитам, пишет немецкая газета. Кипр в этом отношении демонстрирует наилучший показатель 142%, за ним следуют Дания со 133% и Нидерланды со 120%. Германия с её 54% находится в конце списка. Ещё меньше долг частных лиц относительно общей производительности экономики государства только в странах Восточной Европы, уверяет Die Welt.