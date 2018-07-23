Guardian: в Хьюстоне убили врача-кардиолога, лечившего Буша-старшего

В Хьюстоне в результате нападения на территории медицинского центра погиб врач Марк Хаускнехт, у которого лечился бывший американский лидер Джордж Буш-старший, пишет The Guardian. По данным британского издания, Хаускнехта, направлявшегося на работу на велосипеде, расстрелял в упор другой велосипедист.

Американский врач-кардиолог Марк Хаускнехт, прославившийся тем, что у него проходил лечение экс-президент США Джордж Буш-старший, погиб в результате нападения неизвестного на территории медицинского центра в Хьюстоне (штат Техас) в минувшую пятницу, сообщает британская The Guardian.

По данным газеты, на 65-летнего Хаускнехта, который ехал по территории центра на велосипеде, направляясь на работу в Методистскую больницу Хьюстона, напал неизвестный мужчина, также передвигавшийся на велосипеде.

«Подозреваемый тоже был на велосипеде. Он обогнал доктора, повернулся и дважды выстрелил. Доктор сразу же упал», — заявил журналистам сотрудник полиции Хьюстона Трой Финнер. Хаускнехта, получившего как минимум одно ранение, отвезли в одну из больниц центра, где он и скончался. Как отмечается в материале, полиция пытается выяснить, было ли нападение целенаправленным или случайным.

Медицинский центр, где произошла трагедия, занимает площадь 5 га и включает множество медицинских учреждений, уточняется в статье.

Джордж Буш-старший в 2000 году проходил у Хаускнехта лечение в связи с обнаруженной у него аритмией, вызывавшей у президента головокружение, пишет The Guardian. Кардиолог сопровождал политика во время его пресс-конференции по результатам лечебного курса.

По данным газеты, Буш уже выразил свои соболезнования семье врача. «Марк был замечательным кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду ему благодарен за высококлассную помощь и участие», — цитирует издание официальное заявление экс-президента.