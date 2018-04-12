CBS NEWS: в Паркленде отказались вооружать учителей — не хотят превращать школы в полицейские заведения

Члены школьного совета в округе Броуард штата Флорида проголосовали против предложения вооружить учителей, сообщает CBS News. По словам корреспондента телеканала, эта идея, выдвинутая вскоре после нападения на местную школу в городе Паркленд, никогда не пользовалась поддержкой педагогического сообщества.

МУЖЧИНА: И я надеюсь, вы примите это решение ради него.

Он — это Аарон Фейс. Крепко сложенный футбольный тренер и охранник в средней школе имени Марджори Стоунман Дуглас, который погиб, защищая учеников. Он стал одним из 17 человек, убитых в результате кровавого нападения. После этого массового расстрела законодатели штата (Флорида. — ИноТВ) выделили $67 млн на то, чтобы обучить школьный персонал, который согласен носить огнестрельное оружие.

ПАТРИЦИЯ ГУД, член школьного совета округа Броуард: Как член школьного совета я считаю, что ни при каких обстоятельствах учитель не должен использовать оружие в наших школах.

Идея вооружить учителей, которая является частью акта по обеспечению защиты имени Аарона Фейса, никогда не пользовалась особой поддержкой в педагогическом сообществе. Это стало очевидным на заседании школьного совета округа Броуард.

ЛОРИ ЛЕВИНСОН, член школьного совета округа Броуард: Я не встречала ни одного учителя или ученика, который бы поддержал идею вооружить преподавателей в округе Броуард.

ЭНН МЮРРЕЙ, член школьного совета округа Броуард: Я постоянно слышу от моих учеников: «Я не хочу, чтобы моя школа превращалась в полицейскую школу».

Но на кону деньги штата — $67 млн на план по вооружению работников школ. Школьный совет округа Броуард хочет, чтобы они были потрачены на иные цели — вооружённых представителей полиции в школах.

РОБИН БАРТЛМАН, член школьного совета округа Броуард: Нам, определённо, стоит начать кампанию, чтобы убедить губернатора относительно тех округов, которые не хотят вооружать своих сотрудников, дать нам деньги, чтобы мы могли обеспечивать безопасность детей иными способами.

Члены совета обратили внимание на необходимость выделять больше средств на решение проблем психического здоровья и быстро отвергли предложение вооружить учителей и охранников в школах округа Броуард.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2018 года.