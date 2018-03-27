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Корреспондент: глава МИД Украины предложил обсудить переход на латиницу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своим подписчикам в социальной сети Facebook присоединиться к дискуссии о возможном введении латиницы в стране. Он также пояснил, что эту тему недавно поднял польский журналист в ходе обсуждения роли Украины в региональном сообществе, передаёт «Корреспондент».
Корреспондент: глава МИД Украины предложил обсудить переход на латиницу
Pixabay

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал предложение инициировать на Украине обсуждение использования латинской графики. Об этом Климкин рассказал на своей страничке в Facebook, предложив украинцам присоединиться к дискуссии на эту тему, сообщает «Корреспондент».

Накануне во время встречи с представителями ряда стран Центральной Европы, на которой обсуждалась роль Украины в региональном сообществе, польский историк и журналист Земовит Щерек задал вопрос о том, почему бы украинским властям не ввести в обиход наряду с кириллицей и латинский алфавит, поясняется в статье.
 
«Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?», — написал Климкин в Facebook. Он также предложил соотечественникам поддержать дискуссию и поделиться своими мнениями по этому поводу, говорится в статье.
 
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже подписал указ о поэтапном переводе казахского алфавита на латинскую графику, напоминает «Корреспондент».

 

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Корреспондент Украина Европа
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