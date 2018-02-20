EurasiaNet: Назарбаев снова изменил казахский алфавит

Президент Казахстана подписал указ о переходе на новый алфавит на основе латинской графики, сообщает EurasiaNet.org. Как отмечается в статье, первая попытка перейти с кириллицы на латиницу вызвала многочисленные насмешки, зато новую версию казахи, вероятно, воспримут с облегчением.
Едва Казахстан начал привыкать к смене алфавита, президент Нурсултан Назарбаев решил поменять его ещё раз, пишет EurasiaNet.org. Соответствующий указ был подписан 20 февраля, «без предупреждения», но явно в связи с «распространёнными насмешками» над предыдущей версией, говорится в статье.
В новом алфавите также 32 буквы, но апострофы, «над которыми многие смеялись», исчезли, а вместо них появились диакритические знаки над некоторыми буквами, отмечает интернет-издание. По мнению автора статьи, «очевидный плюс» этих изменений в том, что многие звуки, присущие только казахскому языку, потребуют теперь нажатия одной кнопки вместо двух.
«Хотя Назарбаев, как обычно, изменил решение, не советуясь с общественностью, новость, вероятно, воспримут с облегчением, — говорится в тексте. — Версию с многочисленными апострофами раскритиковали в пух и прах за громоздкость и внешне непривлекательный вид».
Издание напоминает, что ещё в сентябре казахские депутаты рассматривали предложение о переходе на 25-буквенную латиницу вместо существующего 42-буквенного кириллического алфавита. Однако в конце октября Назарбаев подписался под 32-буквенным вариантом, который «почти никто раньше не видел», и приказал чиновникам обеспечить переход на новую письменность к 2025 году.
В январе правительство Казахстана заявило о намерении провести «информационную кампанию», главным образом, в интернете, для популяризации «преимуществ» нового алфавита. На разработку приложений, конвертирующих казахские тексты с кириллицы на латиницу планируется выделить 165 тыс. долларов, а разъяснительная работа в соцсетях, создание аудиовизуального контента и проведение лекций, семинаров и курсов в сумме обойдутся более чем в 3 млн долларов, сообщает EurasiaNet.org.
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