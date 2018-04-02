Daily Mirror: россиян просят воздержаться от поездок в «русофобскую Британию»

Посольство России в Лондоне предупреждает россиян, планирующих посетить Соединённое Королевство, о возможной дискриминации и провокациях, сообщает Daily Mirror. По мнению дипломатов, от «искусственно насаждаемой в британском обществе русофобии» могут пострадать футбольные фанаты и даже дети.
Кремль предупреждает россиян, что им стоит «дважды подумать», прежде чем отправляться в Великобританию, пишет Daily Mirror.
«В то время как Москва прямо обвинила Ми-5 и Ми-6 в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, российское посольство в Лондоне намекнуло, что британские власти могут также подбросить незаконные «посторонние предметы» в багаж, чтобы создать проблемы для (российских. — ИноТВ) граждан», — говорится в статье.
Дипломаты предупреждают, что дети, приезжающие в Соединённое Королевство для обучения английскому языку, а также болельщики ЦСКА, направляющиеся в Лондон на матч с «Арсеналом», могут стать жертвами кампании Терезы Мэй по «очернению России и россиян».
«Рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учёбу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию… тщательно взвесить необходимость таких поездок», — говорится в сообщении посольства.
В тексте поясняется, что в последнее время из уст британских политиков звучат призывы к дискриминации российскихдетей в школах, а возможности посольства по защите интересов россиян ограничены после «безответственного массового выдворения российских дипломатов». Как отмечает Daily Mirror, ежегодно во время летних каникул в Соединённое Королевство приезжают десятки тысяч российских школьников.
Болельщикам рекомендуется «проявлять повышенную осторожность, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», а в случае задержания не оказывать сопротивления и при первой же возможности связаться с посольством.
По оценкам дипломатов, россиянам следует ожидать повышенного внимания со стороны британских правоохранительных органов и спецслужб. В частности, возможны «непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами», «допросы и обыски при въезде и выезде из страны», «требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств, в том числе на основании британского антитеррористического законодательства», а также «изъятие документов, удостоверяющих личность».
Сотрудники посольства призывают соотечественников «внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов», а также «фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные устройства видео- и аудиозаписи».
В условиях «искусственно насаждаемой в британском обществе русофобии» дипломаты советуют россиянам«взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб».
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