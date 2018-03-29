Times: в целях борьбы с экстремизмом Макрон обязал французских трёхлеток посещать школу

Все французские дети, достигшие возраста трёх лет, будут обязаны посещать школу, сообщает The Times. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен таким образом бороться с отчуждением детей из бедных и неблагополучных семей и препятствовать их увлечению идеями исламизма.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что понижение возраста обязательного посещения школы впервые за 140 лет поможет в борьбе с отчуждением, которое, по его мнению, побуждает тысячи молодых людей в стране проникаться идеями исламизма.

Поводом к этому заявлению стало убийство чётырех человек на юго-западе Франции, совершённое на прошлой неделе 25-летним экстремистом, уроженцем Марокко Редуаном Ладкимом, который большую часть жизни провёл во Франции.

«Через школы, создав школу доброты и отдачи, мы создадим новое поколение, которому не придётся поддаваться смертоносным порывам», — приводит издание слова французского лидера. По убеждению Макрона, обязательное посещение образовательных учреждений будет способствовать борьбе с бедностью и социальной несправедливостью.

«Отчасти этот шаг является символичным, поскольку 97% французских детей в возрасте трёх лет уже посещают детские сады и дошкольные учреждения», — передаёт The Times. По словам президента, мера нацелена на детей из бедных семей, которые пока остаются в стороне.

25 тыс. детей в стране не посещают дошкольные учреждения, при этом многие из тех, кто ходит в детские сады и школы, проводят там лишь часть времени, поскольку их родители не могут позволить себе оплачивать школьные обеды, сообщил Макрон. По его убеждению, ежедневное общение с учителями и одноклассниками даёт школьникам преимущество над детьми, не посещающими образовательное учреждение.

Франция находится в числе стран с самой высокой посещаемостью образовательных учреждений среди детей до шести лет. Как напоминает издание, в Британии посещение школы становится обязательным, начиная с пяти лет.

При этом ассоциация дошкольных преподавателей Франции выступила против инициативы, заявив, что родители должны иметь право выбора. Критики новой меры также советуют правительству сосредоточиться на проблеме нехватки школьного персонала и озаботиться переподготовкой учителей, профессиональный уровень которых «не всегда соответствует нуждам ребёнка».