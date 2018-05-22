ABC News: в 2018 году американские школы понесли больше потерь, чем армия

С начала года в США произошло девять трагических инцидентов с применением оружия в школах, сообщает ABC News. После последней стрельбы в Санта-Фе число убитых учеников и учителей превысило боевые потери вооружённых сил. По мнению вице-губернатора штата Техас Дэна Патрика, проблема не в количестве оружия у граждан, а в процветающей в Америке культуре насилия.

Слишком хорошо знакомые сцены из Техаса: из здания школы в Санта-Фе выбегают ученики. 30-минутный ужас в пятницу унёс жизни 10 человек. Эти люди выжили, но испытали шок. И то, что мы услышали от них, звучит как предупреждение всем нам: «Я знал. Я не удивлён. Ну конечно, это произошло здесь!» Дети, которых всегда учили запираться в классе в случае стрельбы, ожидали того, что должно быть немыслимым.



Инцидент в Санта-Фе — уже девятая в этом году стрельба в школе, приведшая к гибели людей. Складывается поразительная картина: в 2018 году число учащихся и учителей, убитых из огнестрельного оружия в американских школах, уже превысило боевые потери вооружённых сил. А ведь год ещё даже не перевалил за половину!



Наш первый гость на этой неделе — вице-губернатор Техаса Дэн Патрик. Спасибо, что нашли для нас время сегодня! Конечно же, мы выражаем соболезнования родным и соседям, которые этим утром (принимают участие в траурных мероприятиях. — ИноТВ) в Техасе. Но не могли бы вы прокомментировать статистические данные, которые я только что зачитал? В 2018 году число учащихся, погибших от стрельбы в школах, превысило боевые потери!



ДЭН ПАТРИК, вице-губернатор штата Техас: Джордж, должно ли нас это удивлять в этой стране? Мы обесценили жизнь — абортами, распадом семей, насилием в фильмах и особенно в видеоиграх, которые теперь продаются лучше, чем фильмы и музыка. Психологи и психиатры скажут вам, что у школьников притупилась чувствительность к насилию. Возможно, что после многочасового просмотра сцен насилия в видеоиграх они потеряли способность сопереживать жертвам. По данным психиатров и психологов, Джордж, 97 процентов подростков играют в видеоигры, а 85 процентов этих игр содержат сцены насилия. Не притупилась ли чувствительность к насилию у нас, у этих детей и подростков?



Кроме того, Джордж, наши школы не являются трудными мишенями. После 11 сентября мы проделали хорошую работу, защитив государственные учреждения, аэропорты и частные здания. Но мы не предприняли ничего, чтобы сделать наши школы менее уязвимыми. И у нас, Джордж, до сих пор идут дискуссии по поводу оружия — о том, следует ли вооружать учителей. Я считаю, что следует. И со мной согласны родители и учащиеся из Санта-Фе, с которыми я говорил с пятницы.



Конечно, вы так считаете. Но трудно не заметить того, о чём вы умолчали. Какие-либо ограничения на огнестрельное оружие… Кстати, вы предположили, что, сделав меньше входов в школьные здания, можно уменьшить число инцидентов со стрельбой в школах. Я знаю, что некоторые эксперты в области безопасности утверждают, что это может быть частью комплексного решения проблемы. Но вас довольно резко раскритиковали те, кто считает, что дело не в избытке дверей, а в избытке оружия.



ДЭН ПАТРИК: Кажется, Джордж, я только что объяснил, что это многогранная проблема. Она не сводится к чему-то одному. Но повторюсь: мы должны изучить нашу культуру насилия. Насколько много насилия в нашем обществе, в нашем Facebook и Twitter. Травля взрослых взрослыми, детей детьми. Мы должны заглянуть в себя, Джордж. Дело не в оружии, дело в нас.



Могут ли быть ограничения в вопросе оружия? Я считаю, Джордж, контроль над оружием начинается дома. Каждый владелец должен нести ответственность за оружие у себя дома. Мы пока не знаем всего, но конкретно этот молодой человек каким-то образом взял оружие дома у родителей. Оружие надо хранить под замком. Например, в Техасе закон запрещает допускать детей до заряженного оружия.



Но если говорить об ограничениях на оружие, Джордж, дело вот в чём. Мы в Техасе разрешаем учителям ношение оружия. Мы оставляем это на усмотрение учителей, родителей, школьных советов и инспекторов. Но школьники и родители раненого школьника, с которыми я говорил в пятницу в больнице, сказали, что если бы один из учителей — морпех, который был совсем рядом с местом стрельбы, — имел возможность носить оружие, он мог бы это остановить.



У нас есть храбрые офицеры, Джордж, они пришли на зов. Знаете, эта школа получила награду как самая безопасная в 186 школьных округах. Всего таких округов в Техасе более тысячи. Самая безопасная! И в пятницу это помогло спасти жизни. Хотя мы потеряли десятерых, возможно, бесчисленное множество людей удалось спасти. Потому что они прибыли туда за считанные минуты — двое вооружённых школьных охранников и один патрульный. Но нам нужны вооружённые учителя, специально подготовленные для борьбы с вооружёнными убийцами на школьной территории.



Дата выхода в эфир 20 мая 2018 года.