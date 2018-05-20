Vox: в Техасе предложили сократить число входов в школы ради борьбы со стрелками

После расстрела школьников в техасском городе Санта-Фе вице-губернатор штата Дэн Патрик выступил с необычными идеями для предотвращения подобных трагедий в будущем. Среди прочего политик выступил за сокращение выходов и входов в учебных заведениях, утверждая, что в настоящий момент их «слишком много», передаёт Vox.

После пятничной стрельбы в школе техасском городе Санта-Фе, в результате которой погибли не менее 10 человек, несколько ведущих политиков штата выступили перед прессой, чтобы обсудить эту трагедию. Всё проходило весьма спокойно до тех пор, пока микрофон не оказался в руках вице-губернатора Дэна Патрика, пишет Vox.

По словам издания, этот «консервативный смутьян», который не так давно ратовал за разрешение скрытого ношения оружия в церкви, выступил со списком, как он выразился, «нестандартных идей» для борьбы со школьными стрелками. Чиновник предложил впускать школьников в разное время, чтобы они не толпились и не становились более лёгкой мишенью, и посоветовал родителям надёжнее прятать оружие. Но самое примечательное, что он выступил за ограничение числа проходов в учебные заведения.

«Существует слишком много входов и слишком много выходов в наших более чем восьми тысячах кампусов, — заявил Патрик. — У нас недостаточно людей, чтобы поставить охранников на каждый вход и выход».

По мнению Vox, у этой идеи есть целый ряд недостатков. Если стрелок окажется в здании, ни в коем случае нельзя превращать это помещение в ловушку. Также неочевидно, что охранники, даже если они будут у каждой двери, смогут заметить человека с оружием. Кроме того, закрытие большей части входов в школу приведёт к росту пожароопасности.

Самое же важное, что подобная идея выглядит, как абсурдная попытка отвлечь внимание. Ведь существует «гора доказательств» того, что лучший способ прекратить убийства с применением огнестрельного оружия — это в первую очередь не давать его приобрести, пишет издание.

Тем не менее Патрик и ему подобные считают, что у людей должны быть практически неограниченные права на владение огнестрельным оружием. Поэтому вице-губернатору нужно изыскать способ предложить ответ на очевидную и ужасную трагедию, который не будет касаться контроля над оружием, рассуждает издание.

«Поэтому Патрик предлагает заменить контроль над огнестрельным оружием на контроль над дверями. Можно подумать, что именно дверью были убиты 10 человек в штате, которым он управляет», — заключает Vox.