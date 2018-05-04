Fox News: американские бойскауты перестанут быть «боями»

Организация американских бойскаутов Boy Scouts of America уберёт из своего названия слово boy, передаёт Fox News. Как поведал в эфире канала публицист Мэтт Уолш, такой шаг — результат давления левых, и он станет сильным ударом по авторитету организации.

ЭЙНСЛИ ИРХАРДТ, ведущая Fox News: Ассоциация американских бойскаутов Boy Scouts of America инициировала серьёзное изменение — она уберёт из своего названия слово boy (мальчик. — ИноТВ) и со следующего года будет носить более гендерно-нейтральное наименование Scouts BSA, Брайан.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий Fox News: Кажется, что это шутка, правда? А вот наш следующий гость говорит, что теперь и близко не подпустит своих сыновей к этой организации, а вместо этого будет, на примере этого события, учить их правде, разуму и логике. Мэтт Уолш работает в Daily Wire; он написал вот эту книгу под названием «Нечистая троица: о том, как остановить наступление левых на жизнь, брак и гендер».

ЭЙНСЛИ ИРХАРДТ: Некоторые говорят, мол, «велика важность». А я вот, Мэтт, считаю, что это очень важно — ведь уже есть организация гёрлскаутов, и она от этого пострадает, а кроме того, как мне кажется, на то, что у этих двух ассоциаций разные учебные программы, есть определённая причина. Вы так не считаете?

МЭТТ УОЛШ, автор книги «Нечистая троица»: Да, ведь (у бойскаутов. — ИноТВ) — программа для мальчиков, а мальчики от девочек отличаются. Я понимаю, что в наше время эта истина некоторых людей расстраивает, как расстраивает их вообще любая очевидная истина, но мальчики от девочек отличаются, так что, если нас вообще волнует нравственное воспитание мальчиков и взращивание из них мужчин, тогда их необходимо отделять от девочек и давать им, так сказать, другие знания. Так что вопрос тут очень важный. Ведь речь идёт о знаковой для США организации, и она себя уничтожила, подчинившись капризам сборища левых любителей политкорректности. А ведь это — урок для всех нас, и я действительно собираюсь на примере этой ситуации показывать своим сыновьям, что если стоишь за истину, твёрдо опираясь на то, что верно, с точки зрения нравственности, и начинаешь потихоньку отступать и сдаваться, то скоро ничего не останется. Именно это и произошло сейчас с бойскаутами, и это очень печально.

ЭЙНСЛИ ИРХАРДТ: Мэтт, мы попросили зрителей нам написать, и наши продюсеры во время перерыва на рекламу рассказали нам, что очень много людей пишут, что это конец традиции. Большинство наших зрителей разгневаны, они пишут, что мужчинам нужно учиться быть мужчинами, чтобы узнавать, как правильно обращаться с женщинами. Вы говорите, что вы теперь своих сыновей к организации не подпускаете. Почему?



МЭТТ УОЛШ: Потому что они принесли в жертву свою индивидуальность. Это плохой пример, и я не хочу, чтобы мой сын связывался с организацией, которая отказывается от своей индивидуальности, а также от своей миссии — а миссия эта, между прочим, была хорошей и положительной — просто потому, что каких-то людей это огорчает. Это неправильный посыл, и я хочу, чтобы мои сыновья мыслили по-другому.

ЭЙНСЛИ ИРХАРДТ: Я бы ещё поняла этот шаг, если бы не было гёрлскаутов. Ведь если ребёнок — девочка и она хочет стать скаутом, то она идёт в гёрлскауты, а если мальчик — то в бойскауты. Для каждого своя организация.

МЭТТ УОЛШ: Точно. И, судя по всему, такие вещи всё время так и происходят — у мальчиков отнимают их мужское личное пространство, а вот девочкам иметь его разрешают. Такое часто случается в школьном спорте: девочки могут играть вместе с мальчиками в бейсбол, но у них ещё есть и своя команда по софтболу (разновидность бейсбола с более крупным и мягким мячом. — ИноТВ), а вот мальчикам в софтбольной команде играть нельзя. Получается, что девочкам можно иметь своё пространство, а мальчикам — нельзя. Я думаю, что это неправильно — мы ведь лишаем мальчиков вещи, которая им очень нужна.

БРАЙАН КИЛМИД: А ведь многие наши военнослужащие вышли из скаутов, они состояли в этой организации и научились там многим важным вещам. Многим людям не нравится спорт, но они при этом хотят иметь факультатив (факультативные занятия, в том числе спортивные, засчитываются американским школьникам в плюс при поступлении в колледж. — ИноТВ), и сейчас настал момент сплотиться и сформировать такую команду. Не кажется ли вам, что всё дело в количестве новых членов? Ведь в бойскауты идёт всё меньше людей — может, они теперь попробуют переманить членов от гёрлскаутов?

МЭТТ УОЛШ: Думаю, что это определённо одна из причин — но почему же новых бойскаутов становится меньше? Мне кажется, что их всё меньше потому, что они стали отказываться от своей идентичности, отходить от своей фундаментальной миссии, которая, напомню, изначально была в том, что это — христианская организация для мальчиков. И чем больше они от этого отходят, тем больше людей они теряют.

ЭЙНСЛИ ИРХАРДТ: Спасибо вам, Мэтт, за то что с нами поговорили, очень вас благодарим.

Дата выхода в эфир 03 мая 2018 года.