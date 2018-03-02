Fox: американским школьникам разрешат менять пол и расу втайне от родителей

Очень скоро в штате Делавэр школьники уже с пятилетнего возраста смогут заявлять о смене гендера и расы, не ставя в известность родителей, и это право будет защищать школа. Ведущий Fox News Такер Карлсон побеседовал с представителем Делавэрского фонда равноправия Марком Пурпурой, выступающим за эту инициативу.

Очень скоро в штате Делавэр школьники уже с пятилетнего возраста смогут заявлять о смене гендера и расы, даже не поставив в известность родителей. И школа будет их защищать — от родителей. Эту удивительную новость мы сейчас и обсудим.



Делавэр вот-вот примет правила, позволяющие детям менять гендер без разрешения или даже оповещения родителей. Правило 225 обяжет все школы позволять детям выбирать уборную, раздевалку, спортивную команду и предпочтительное имя вне зависимости от биологического пола. Кроме того, учащиеся смогут выбирать, к какой расе они относятся. И, если так пожелает школа, родителям ничего не скажут.



Марк Пурпура — президент Делавэрского фонда равноправия. Он с нами на связи. Спасибо, что нашли для нас время, Марк.



МАРК ПУРПУРА, Делавэрский фонд равноправия: Здравствуйте, Такер. Спасибо, что пригласили.



Итак, мы ведь не позволяем детям принимать какие бы то ни было решения без родителей, потому что родители несут за них ответственность. Зачем же подталкивать их к столь фундаментальному решению без ведома родителей?



МАРК ПУРПУРА: Такер, это правило не подталкивает детей ни к какому решению. Оно просто позволяет им определять собственный гендер и расу для школьного учёта. Согласно этому правилу, школа вправе заранее обратиться к родителям за разрешением. В таком случае, прежде чем обратиться к родителям, школа должна оценить, что будет лучше для здоровья, безопасности и благополучия ребёнка.



Погодите, погодите… Школа — это не родители. Учителя этого ребёнка не рожали и не растили. Как они могут оправдать решение не сообщать родителям? Почему они не обязаны сделать это немедленно?



МАРК ПУРПУРА: Конечно, Такер. Всё просто: некоторые родители просто не поддержат своего ребёнка. Безопасность и благополучие ребёнка могут оказаться под угрозой, если привлечь к этому родителей…



Кто принимает это решение?



МАРК ПУРПУРА: Решение принимает школа. Но, думаю, здесь не хватает…



Здесь не хватает возмущения. Позвольте, я подкину немного. Школа не имеет никакого права отнимать у родителей возможность принимать решения касательно детей. Дети не принадлежат школьной администрации, они члены своей семьи. Как смеет школа забирать эту прерогативу у родителей? Кто дал им такое право?



МАРК ПУРПУРА: Такер, Такер, они не забирают прерогативу у родителей…



Да ясно же, что забирают!



МАРК ПУРПУРА: Во-первых, случаи, когда школа придёт к выводу, что привлечение родителей представляет угрозу для безопасности и благополучия ребёнка, будут очень редки.



Но кто вправе принимать такое решение? У кого есть такое право — и откуда? Откуда у администратора школы право игнорировать мнение родителей, когда речь идёт об их ребёнке?



МАРК ПУРПУРА: Такер, речь идёт не об игнорировании родительского мнения.



Конечно же, именно об этом!



МАРК ПУРПУРА: Нет, речь идёт о защите безопасности и благополучия ребёнка. Ребёнок…



Кто это сказал и на каком основании? Погодите, это же…



МАРК ПУРПУРА: Ребёнок…



Да прекратите! Я отец четверых детей, и могу вам сказать: самое священное родительское право — влиять на развитие своего ребёнка. Чтобы препятствовать этому праву, нужно постановление суда. Но вы говорите, что сотрудник школы может просто счесть, что это не в интересах ребёнка. И я вас спрашиваю: кто вам дал право нарушать священную традицию, которой уже тысячи лет, и принимать это решение вместо родителей? Простой вопрос. Откуда взялось это право?



МАРК ПУРПУРА: Такер, ребёнок имеет право на достоинство и уважение в школе. И ребёнок не должен выбирать между этим достоинством и уважением — и опасностью у себя дома. Ему не должно угрожать физическое насилие, душевные муки или, хуже того…



Но кто-то должен принять решение… Подождите! Кто-то должен принять субъективное решение о том, что для ребёнка лучше. И это решение всегда принимают родители, если только суд не сочтёт, что они не в состоянии решить правильно. Для этого нужен суд!



МАРК ПУРПУРА: Нет, Такер.



Да! Да!



МАРК ПУРПУРА: Мы отправляем детей в школу, и учителя и администрация каждый день принимают такие решения.



О том, какой расы и какого пола ребёнок? Вы шутите?



МАРК ПУРПУРА: Нет, Такер…



Такого никогда не пробовали — нигде в мире!



МАРК ПУРПУРА: Такер… Такер…



А вы делаете вид, что в этом нет ничего особенного и ничьи права не нарушаются. Да нет, нарушаются! Это пренебрежение правами родителей. Потому что политические экстремисты — мне очень неприятно относить вас к этой категории — считают, что их взгляды важнее родительских прав. Думаю, мы должны хотя бы признать, что это так.



МАРК ПУРПУРА: Такер, это правило схоже с политикой, проводимой по всей стране, в таких штатах, как Орегон, Вашингтон, Массачусетс, в округе Колумбия…



Уже примерно полгода как!



МАРК ПУРПУРА: Нет, Такер…



Такого не было за всю историю человечества. Ещё три года назад мы не верили, что можно менять пол (в школе. — ИноТВ) или расу. Это нечто небывалое. Сделайте одолжение, признайте хотя бы, что это нечто небывалое! Никто никогда этого не пробовал.



МАРК ПУРПУРА: В этом нет ничего небывалого. Такер, в этом нет ничего небывалого.



Смена расы — это не ново? Как давно это началось? Просветите меня по части истории: это есть в англо-саксонском праве? О чём вы вообще говорите?



МАРК ПУРПУРА: Такер, речь идёт не о смене расы, а о том, к какой расе вы себя относите.



Ладно. Мы тут говорим не о биологии, это другая рубрика. Но я просто привожу факт: ни одно общество никогда так не делало — до самого последнего времени. Никогда такого не было. Так что хотя бы признайте, что это нечто небывалое!



МАРК ПУРПУРА: Такер, это происходит в школьных округах по всей стране, и всё идёт как по маслу.



Но нарушаются права родителей по отношению к их собственным детям! По милости активистов! Я заявляю об этом во всеуслышание, и мне плевать, я вас не боюсь. Думаю, можно с уверенностью сказать, что родители теряют права на собственных детей, и я считаю, нам нужно об этом задуматься! Мне жаль, что вы несогласны.



МАРК ПУРПУРА: Такер, мы с вами солидарны в одном: участие родителей очень важно. Только в очень редких случаях…



Но кто это решает? И кто дал им право решать? Не знаю, есть ли у вас дети. Что если я скажу: «Мне не нравится, как вы растите ребёнка, думаю, в интересах ребёнка не ставить вас в известность о судьбоносных решениях, которые он принимает»? Вряд ли вам это понравится! Думаю, для этого нужно постановление суда.



МАРК ПУРПУРА: Родителю не запрещено общаться с ребёнком…



Школа скрывает это от родителей. Но это чужой ребёнок, он не принадлежит школе. Он принадлежит своей семье. Я хотел бы, чтобы вы это признали и мы могли бы исходить из этого. Но вы не признаёте. И пытаетесь запугать людей, чтобы они приняли ваши правила. Но меня вам не запугать.



Дата выхода в эфир 01 марта 2018 года.

