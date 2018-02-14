Euronews: ежедневные обливания водой на морозе радуют и закаляют сибирских «моржат»

В красноярском детском саду «Сибирячок» уже более 20 лет закаливают детей утренними обливаниями холодной водой на морозе. Это первый в регионе детсад, в котором закаливание взяли за основу физического воспитания. Причём такая экстремальная водная процедура этим маленьким сибирским «моржатам» только в радость, отмечает Euronews.
На улице — 25 градусов ниже нуля. Отличные погодные условия, чтобы укрепить иммунную систему! В этом красноярском детском саду такую практику используют уже 21 год. Сомнений, что обливание в зимнее время полезно для здоровья, у детей не возникает.
ДЕВОЧКА:Надо просто каждый день обливаться. И тогда не заболеешь!
Детский сад «Сибирячок» — первый в регионе, в котором закаливание взяли за основу физического воспитания. Каждое утро юные моржата в возрасте от 3 до 7 лет начинают свой день с обливания.
Такая водная процедура этим маленьким сибирякам в радость. Затем дети бегут разогреваться в сауну, а после идут на занятия.
Помешать обливанию могут только такие погодные условия, как сильный сибирский ветер или температура ниже 25 градусов.
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