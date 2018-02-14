Fox: экранизацию детской сказки о кролике Питере сочли опасной для аллергиков

После выхода на экраны в США нового детского фильма «Кролик Питер» по мотивам одноимённой сказки многие родители обрушились с критикой на создателей картины, передаёт Fox. Американцы сочли опасной сцену, в которой главный герой бросает в рот отрицательному персонажу ежевику, на которую у того аллергия. Sony Pictures принесли свои извинения.

ОТРЫВОК ИЗ ФИЛЬМА «КРОЛИК ПИТЕР»:...щедрые, честные, чистые, прекрасные создания.

Со своей средней скоростью кролики легко могут поддерживать такой темп... Ох-ох!

Знаете, это всё равно никогда бы не получилось.

Уже ставшая классикой детская сказка «Кролик Питер» приносила удовольствие многим поколениям. Как вы можете помнить, это история о свободолюбивом кролике, который пытается пробраться в фермерский огород. Но вот на новую экранизацию обрушилась критика. Некоторые возмущённые родители бойкотируют киноленту из-за сцены, где в одного из персонажей, страдающего от аллергии на ежевику, бросают эту злосчастную ягоду.

Компания Sony Pictures была вынуждена принести свои извинения за якобы имевшее место психологическое давление из-за пищевой аллергии. Компания заявила, цитирую: «Пищевые аллергии — серьёзная проблема... которая не должна служить поводом для насмешек или предметом шутливого изображения даже в карикатурном и сатирическом ключе». Думаю, такая позиция была бы неожиданностью для Койота Вайла. И., он-то уж натерпелся. Джесси, я знаю, что вы...

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ, ведущая Fox News: Его, кажется, всё устраивало, у него-то аллергии не было.

У него была аллергия на динамит.

Но в нашем случае бросают ежевику — в отрицательного персонажа, которого, если не ошибаюсь, зовут мистер Макгрегор. Они бросают ему в рот ежевику, зная, что у него аллергия и что от этого у него может начаться аллергическая реакция, которая может обернуться смертью.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Скоро даже слово «ежевика» запретят произносить. Наша страна потеряна, Хуан. Она вышла из-под контроля. Всё началось с объявления войны Рождеству...

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Боже, начинается.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: ...потом вам нельзя одеваться в костюмы ковбоев и индейцев на Хэллоуин, появляются «безопасные зоны», гендерно нейтральные местоимения и туалеты. Мы дошли до того, что у нас появилось само понятие «психологическое давление из-за пищевой аллергии». Раньше дети просыпались в 6 утра и шли доить коров, занимались работой по дому, в полях. А теперь родители жалуются на фильм. Это пропащая страна.

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Не у всех есть коровы.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Нам конец. Крышка.

Знаете, а вы всё-таки очень тонко чувствующий человек, я вам говорю.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Ну, не настолько уж тонко.

Разве Грег не сказал нам, что в этом отношении для детей реально есть угроза?

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Знаете, а ведь Грег может быть голосом разума во всём этом. Скажите, в чём я не прав.

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Так, хорошо. Сначала, когда я только столкнулся с этой темой, я подумал: ну, это же кино, здесь всё понарошку, там говорящий кролик, просто забейте. Но когда вы смотрите этот фильм и у вас есть дети с трудным заболеванием, и в картине вот так весело представляют способы навредить вашему ребёнку или подталкивают его к тому, чтобы он навредил кому-то другому, я могу это понять.

Представим, например, что они подсыпают сахар в еду диабетика или тыкают иголкой кого-то, кто страдает гемофилией. Мы ведь наверняка подумали бы, что это как-то не очень. И здесь по-своему похожая ситуация. Так что, на мой взгляд, если вы считаете, что эта сцена может подтолкнуть кого-то... Но я даже не знаю, что с этим можно сделать, потому что в кино показывают столько всего, что может подтолкнуть кого-то к совершению плохих вещей. Если бы так за всё цеплялись, то у нас бы вообще фильмов не было.

А какой контраст между тем, что было раньше, и теперь! Сказка о Кролике Питере была о маленьком жизнерадостном кролике, который любил есть овощи, а теперь это какой-то компьютерный выброс в виде ходячей бестолковой головной боли. На тебя сразу вываливают столько всего...

Итак, Кимберли, а что вы скажете по поводу... Нет, я просто продолжаю мысль Грега. Что вы скажете по поводу таких вещей, как арахис?

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Меня это всё вообще пугает. Мне не нравится.

Я читал, что как-то один ребёнок измазал руки в ананасовом соке, а потом дотронулся до другого ребёнка, зная, что у того аллергия на ананасы.

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Это, конечно, просто ужасно. Такое поведение.

Что вы думаете об этом как родитель?

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Я не знаю. Мой ребёнок никогда бы так себя не повёл. Нужно учить своих детей не делать таких вещей, проявлять сочувствие и симпатию. Когда я хожу на собрания к учителям Ронана, они говорят: «Ваш сын такой чуткий, он всегда смотрит, чтобы на перемене все играли, если кто-то сидит один, он зовёт играть». И меня больше заботит именно это, а не то, когда они говорят, что у него такие-то оценки. Потому что я хочу, чтобы мой сын стал достойным гражданином, то есть относился к другим с уважением, сочувствием и пониманием.

Я безмерно сопереживаю родителям, которые каждый день беспокоятся о своих детях с пищевой аллергией. У меня есть друзья, которые потеряли детей из-за пищевой аллергии, при этом в одном случае оба родителя были врачами. Видеть такое страшно. Я не в восторге от всей этой истории с «Кроликом Питером», или Вилли Вонкой, или Волшебником Оз.

ГРЕГ ГАТФЕЛД: А мне нравится Вилли Вонка.

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Как по мне, всё это ужасно. Дети там едят что-то, потом взрываются. Дети там без родителей. Кролики не выглядят, как настоящие кролики — как роботы какие-то.

ГРЕГ ГАТФЕЛД: Версия с Джином Уайлдером в главной роли была изумительна. Забудьте про Джонни Деппа.

Можно я всё-таки призову голос разума? Дана Перино.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: Мне кажется, это было разумно. Был же случай в Пенсильвании. Один с ананасом. И ещё другой, когда какие-то девочки с недобрыми намерениями подложили арахис, чтобы другой девочке стало плохо.

КИМБЕРЛИ ГИЛФОИЛ: Девочки с недобрыми намерениями хуже всего.

ДАНА ПЕРИНО: Мне кажется, мы все тут выросли на мультиках, но как-то не пошли и не стали засовывать динамит в... чьи-нибудь дома. И всё такое. Мне кажется, что родители в состоянии сами решать.

А ещё я вот думаю: этот фильм прошёл через весь процесс создания, сколько людей его видели, сколько над ним работали, и эта проблема не всплыла ни разу до того, как он вышел в прокат. Вот что удивительно.

Это и впрямь удивительно.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2018 года.